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Densità naturale: come capelli singoli e multipli creano un risultato credibile

Densità naturale: come capelli singoli e multipli creano un risultato credibile
La Clinica del Capello
Densità naturale: come capelli singoli e multipli creano un risultato credibile

Perché alcune chiome appaiono naturalissime e altre, pur fitte, sembrano «finte»? Buona parte della risposta sta in un dettaglio invisibile a chi guarda: il modo in cui i capelli sono distribuiti, singoli o a piccoli gruppi. È un principio che vale sia per il capello naturale sia per le soluzioni che lo ricreano, e capirlo aiuta a riconoscere un buon risultato, e a non farsi ingannare da una densità solo apparente.

Come crescono i capelli in natura

I capelli non spuntano uno per uno a distanza regolare, ma in piccole unità che contengono da uno a diversi capelli ciascuna. Questa distribuzione irregolare, con zone più fitte e altre più rade, è ciò che dà a una chioma il suo aspetto vivo e naturale. Una densità perfettamente uniforme, paradossalmente, appare artificiale, perché in natura non esiste. L'occhio, anche senza saperlo, coglie subito questa differenza.

Il ruolo dei capelli singoli in prima linea

È lungo l’attaccatura che questo principio conta di più. Qui servono capelli singoli, radi e morbidi, per creare una transizione graduale tra la pelle e la zona più densa, esattamente come accade in una chioma naturale. Una prima linea troppo fitta o netta crea il cosiddetto «effetto barriera», che tradisce immediatamente un risultato costruito male, sia nel trapianto sia nelle soluzioni non chirurgiche. È il primo punto che un occhio esperto guarda per giudicare la qualità di un lavoro.

Densità crescente verso l’interno

Allontanandosi dall’attaccatura, la densità può aumentare progressivamente utilizzando unità con più capelli, che danno corpo e pienezza dove l’occhio percepisce la massa e non il singolo capello. È questa gradualità, dalla rada morbidezza frontale alla pienezza interna, a rendere un risultato credibile. Lo stesso criterio guida il modo in cui una protesi di qualità distribuisce i capelli sulla propria base.

Perché conta chi realizza il lavoro

Che si tratti di innesti o di un sistema di capelli, la naturalezza non nasce dalla quantità, ma dalla distribuzione intelligente. Riprodurre la casualità ordinata della natura richiede esperienza e occhio estetico, non solo tecnica. È per questo che, a parità di materiali, due risultati possono essere profondamente diversi a seconda di chi li ha realizzati. La tecnica si può imparare, ma l'occhio estetico fa la differenza finale.

Alla Clinica del Capello trovi l’intera gamma di soluzioni non chirurgiche, realizzate curando proprio questa naturalezza nella distribuzione, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire tutte le strade contro la caduta dei capelli, trapianto compreso.

Per vedere quale soluzione restituirebbe l’aspetto più naturale nel tuo caso basta una valutazione professionale. La prima consulenza tricologica con Raffaele Grillo è gratuita, dal valore di 250 CHF: prenotala al +41 91 228 08 54 o scrivi a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch www.laclinicadelcapello.com

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