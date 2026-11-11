Densità naturale: come capelli singoli e multipli creano un risultato credibile

Perché alcune chiome appaiono naturalissime e altre, pur fitte, sembrano «finte»? Buona parte della risposta sta in un dettaglio invisibile a chi guarda: il modo in cui i capelli sono distribuiti, singoli o a piccoli gruppi. È un principio che vale sia per il capello naturale sia per le soluzioni che lo ricreano, e capirlo aiuta a riconoscere un buon risultato, e a non farsi ingannare da una densità solo apparente.

