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Ritrovare i capelli: il lato psicologico della protesi

Ritrovare i capelli: il lato psicologico della protesi
la Clinica del Capello
Ritrovare i capelli: il lato psicologico della protesi

Ritrovare i capelli non è solo una questione estetica. Per molte persone la perdita dei capelli incide profondamente sull’immagine di sé, sulla sicurezza e sul modo di stare con gli altri, ben oltre l’aspetto esteriore. Ecco perché una protesi, quando restituisce una chioma piena e naturale, cambia spesso qualcosa che va molto più in profondità del semplice specchio. Vale la pena parlarne apertamente, perché è spesso il vero motivo che spinge a cercare una soluzione.

Il peso silenzioso della caduta

La perdita dei capelli è vissuta da molti come una perdita di identità e di gioventù, e non di rado si accompagna a imbarazzo, evitamento delle foto, ansia negli incontri sociali o professionali. È un disagio spesso silenzioso, minimizzato dagli altri ma reale per chi lo vive. Riconoscerlo, invece di liquidarlo come vanità, è il primo passo per affrontarlo con serietà.

Cosa cambia con una chioma ritrovata

Quando la densità torna in modo naturale, molti raccontano un cambiamento che va oltre l’aspetto: più sicurezza nel guardarsi allo specchio, meno pensieri fissi sui capelli, maggiore disinvoltura nelle relazioni. Non è magia, è il sollievo di non dover più nascondere o compensare qualcosa. La protesi, in questo senso, restituisce non solo capelli, ma libertà mentale. Ed è un beneficio che chi non ha vissuto il problema fatica a immaginare.

La discrezione come valore

Parte del beneficio psicologico nasce dalla discrezione. Sapere che il risultato è naturale al punto da non essere notato, nemmeno da vicino, toglie l’ansia di essere scoperti e permette di vivere serenamente ogni situazione, dal lavoro allo sport agli incontri. È questa tranquillità, più ancora della densità in sé, a fare la differenza nel quotidiano.

Una scelta di benessere, non di vanità

Affrontare la caduta dei capelli con una soluzione adatta non è un gesto di vanità, ma di cura verso sé stessi, esattamente come si fa per tanti altri aspetti del proprio benessere. Non c’è nulla di sbagliato nel voler stare bene con la propria immagine. Il passo importante è smettere di rimandare e informarsi, per scoprire quali possibilità concrete esistono. A volte basta un primo passo per rendersi conto che la situazione è molto più gestibile di come la si vedeva.

Alla Clinica del Capello trovi l’intera gamma di soluzioni non chirurgiche, pensate per restituire densità e sicurezza, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire tutte le strade contro la caduta dei capelli, trapianto compreso.

Il primo passo verso questo benessere è capire cosa è possibile nel tuo caso, con un esame del cuoio capelluto. Richiedi la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF, chiamaci al +41 91 228 08 54 o scrivici a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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