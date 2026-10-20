Ritrovare i capelli: il lato psicologico della protesi

Ritrovare i capelli non è solo una questione estetica. Per molte persone la perdita dei capelli incide profondamente sull’immagine di sé, sulla sicurezza e sul modo di stare con gli altri, ben oltre l’aspetto esteriore. Ecco perché una protesi, quando restituisce una chioma piena e naturale, cambia spesso qualcosa che va molto più in profondità del semplice specchio. Vale la pena parlarne apertamente, perché è spesso il vero motivo che spinge a cercare una soluzione.

