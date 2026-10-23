Serve una seconda sessione di trapianto? Quando e perché

Un primo trapianto è andato bene, ma con il passare degli anni può nascere il dubbio: servirà una seconda sessione? È una domanda più comune di quanto si pensi, e la risposta dipende da diversi fattori. Capire quando una seconda seduta ha senso, e quando invece no, aiuta a leggere il proprio percorso con realismo. A volte una seconda seduta è la naturale conclusione del percorso, altre volte non è affatto la scelta giusta.