Serve una seconda sessione di trapianto? Quando e perché
Un primo trapianto è andato bene, ma con il passare degli anni può nascere il dubbio: servirà una seconda sessione? È una domanda più comune di quanto si pensi, e la risposta dipende da diversi fattori. Capire quando una seconda seduta ha senso, e quando invece no, aiuta a leggere il proprio percorso con realismo. A volte una seconda seduta è la naturale conclusione del percorso, altre volte non è affatto la scelta giusta.
Perché a volte una sola non basta
Il motivo principale non è quasi mai un fallimento del primo intervento, ma la naturale evoluzione della calvizie. I capelli nativi possono continuare a diradarsi negli anni, aprendo nuove zone che chiedono copertura, oppure, dopo un primo intervento conservativo, si può desiderare una densità maggiore in un secondo momento. In entrambi i casi la seconda sessione completa o aggiorna il risultato, non lo corregge.
Quando ha senso pianificarla
Una seconda seduta è indicata quando la caduta si è ulteriormente stabilizzata e c’è ancora una zona donatrice sufficiente a fornire nuovi innesti senza impoverirla. Spesso proprio un buon professionista, già dopo il primo intervento, aveva previsto questa possibilità e conservato la riserva in modo oculato. La pianificazione lungimirante del primo trapianto è ciò che rende agevole un eventuale secondo. Ecco perché il modo in cui viene impostato il primo intervento pesa così tanto anche sul futuro.
Quando invece non è la strada giusta
Non sempre, però, una seconda sessione è possibile o consigliabile. Se la zona donatrice è ormai limitata, insistere con nuovi prelievi rischia di diradarla in modo visibile, con un rimedio peggiore del problema. In questi casi le soluzioni non chirurgiche diventano la risposta più sensata per aggiungere densità dove il trapianto non può più arrivare, da sole o in combinazione con quanto già fatto.
Una valutazione da fare con calma
La decisione su una seconda sessione non va presa d’impulso, ma dopo aver rivalutato l’evoluzione della caduta, lo stato della zona donatrice e le aspettative. È una scelta che si costruisce nel tempo, spesso a distanza di anni dal primo intervento, e che richiede uno sguardo d’insieme sul percorso complessivo dei propri capelli. Rifarlo d’istinto, senza questa analisi, è il modo migliore per sprecare una risorsa preziosa e non ripetibile.
Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che valuta con equilibrio se una seconda sessione ha davvero senso nel tuo caso.
Per capire se e quando una seconda sessione è indicata basta una valutazione professionale. La prima consulenza tricologica con Raffaele Grillo è gratuita, dal valore di 250 CHF: prenotala al +41 91 228 08 54 o scrivi a info@laclinicadelcapello.ch.
A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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