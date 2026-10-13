Terapia di mantenimento: perché il trapianto da solo spesso non basta

Tra gli strumenti più noti ci sono farmaci come la finasteride e il minoxidil, oltre a trattamenti di supporto come il PRP. Sono opzioni con caratteristiche e indicazioni diverse, alcune riservate agli uomini, altre utilizzabili anche dalle donne, e vanno sempre valutate e prescritte da un professionista in base al singolo caso. Non è un fai-da-te: l’uso corretto, e sotto controllo, è ciò che li rende utili e sicuri.

