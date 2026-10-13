Terapia di mantenimento: perché il trapianto da solo spesso non basta
«Ho fatto il trapianto, ho risolto per sempre.» È una convinzione diffusa, ma non del tutto esatta. Il trapianto restituisce capelli permanenti nelle zone trattate, ma non ferma la caduta dei capelli nativi che gli stanno intorno. Per questo, in molti casi, al trapianto si affianca una terapia di mantenimento: capire perché aiuta a proteggere il risultato nel tempo. Un trapianto ben riuscito oggi può deludere fra qualche anno, se non si pensa anche ai capelli che lo circondano.
Cosa restituisce (e cosa non ferma) il trapianto
I capelli trapiantati provengono da una zona resistente alla calvizie e non cadono. I capelli originari attorno agli innesti, però, restano sensibili al processo che li sta diradando e possono continuare a cadere negli anni. Il rischio, senza accorgimenti, è di ritrovarsi con le aree trapiantate stabili e quelle native progressivamente più rade, con una differenza di densità che con il tempo si nota.
A cosa serve la terapia di mantenimento
La terapia di mantenimento nasce proprio per rallentare la caduta dei capelli nativi e prolungare la loro presenza, così da mantenere un aspetto omogeneo insieme ai capelli trapiantati. Non riguarda gli innesti, che non ne hanno bisogno, ma tutto ciò che li circonda. È un modo per far durare nel tempo l’armonia del risultato, ed è particolarmente utile in chi è ancora giovane o ha una caduta attiva. In queste situazioni trascurarla significa veder crescere il divario di densità stagione dopo stagione.
Gli strumenti più diffusi
Tra gli strumenti più noti ci sono farmaci come la finasteride e il minoxidil, oltre a trattamenti di supporto come il PRP. Sono opzioni con caratteristiche e indicazioni diverse, alcune riservate agli uomini, altre utilizzabili anche dalle donne, e vanno sempre valutate e prescritte da un professionista in base al singolo caso. Non è un fai-da-te: l’uso corretto, e sotto controllo, è ciò che li rende utili e sicuri.
Un percorso, non un singolo evento
Il messaggio di fondo è semplice: il trapianto non va pensato come un episodio isolato, ma come parte di un percorso di cura dei propri capelli. Pianificare fin dall’inizio anche il mantenimento è ciò che distingue un risultato che resta bello negli anni da uno che invecchia in fretta. È un ragionamento che un buon professionista imposta già prima dell’intervento. Chi lo presenta come una soluzione unica e definitiva sta semplificando troppo.
Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che pianifica il trapianto insieme alla strategia per farlo durare nel tempo.
Per capire quale strategia di mantenimento è adatta a te basta una valutazione professionale. La prima consulenza tricologica con Raffaele Grillo è gratuita, dal valore di 250 CHF: prenotala al +41 91 228 08 54 o scrivi a info@laclinicadelcapello.ch.
A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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