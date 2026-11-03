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Chi è il tricologo e di cosa si occupa davvero

Chi è il tricologo e di cosa si occupa davvero
Chi è il tricologo e di cosa si occupa davvero
La Clinica del Capello
Chi è il tricologo e di cosa si occupa davvero

Quando i capelli cadono, la prima persona a cui rivolgersi non è il parrucchiere né il primo rimedio pubblicizzato, ma il tricologo. È una figura di cui si parla poco e che molti non sanno bene cosa faccia. Capire di cosa si occupa aiuta a imboccare la strada giusta fin dall’inizio, invece di perdere tempo e denaro con soluzioni casuali. È una figura che conviene conoscere prima di affidarsi al passaparola o alla pubblicità.

Cosa significa tricologia

La tricologia è la disciplina che studia i capelli, il cuoio capelluto e i loro disturbi. Il tricologo è quindi lo specialista che si occupa della salute del capello: ne analizza lo stato, individua le cause della caduta o del diradamento e indica i percorsi più adatti per affrontarli. Non si limita all’aspetto estetico, ma parte da ciò che accade alla radice del problema, letteralmente. Il suo obiettivo non è vendere un rimedio, ma capire perché i capelli cadono.

Cosa fa in concreto

Il lavoro del tricologo comincia dall’analisi: osserva il cuoio capelluto, valuta densità e qualità dei capelli, raccoglie la storia della persona e il modo in cui la caduta si è sviluppata. Da questa valutazione nasce un quadro chiaro delle possibili cause, che possono essere molto diverse tra loro, dalla predisposizione genetica ai fattori ormonali, dallo stress alle carenze. Solo a quel punto ha senso parlare di soluzioni.

Perché rivolgersi a lui per primo

Il motivo è semplice: a cadute simili possono corrispondere cause molto diverse, e ognuna richiede una risposta differente. Affidarsi al primo prodotto «miracoloso» senza una diagnosi significa spesso spendere senza risultati, o peggiorare la situazione. Il tricologo evita proprio questo, indirizzando ogni persona verso ciò che serve davvero al suo caso, e riconoscendo quando è il momento di intervenire e quando no. È questa capacità di dire anche di no, al momento giusto, a distinguerlo da chi vende e basta.

Dal problema alla soluzione

Una volta chiarita la causa, il tricologo può indicare la strada: trattamenti per rinforzare e rallentare la caduta, soluzioni non chirurgiche per restituire densità subito, oppure il trapianto quando le condizioni lo rendono la scelta migliore. Il valore sta proprio in questa visione d’insieme, che parte dalla diagnosi e non da un singolo prodotto da vendere.

Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi un tricologo con oltre venticinque anni di esperienza e l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, dal trapianto alle vie non chirurgiche.

Tutto parte da una diagnosi: un esame del cuoio capelluto che chiarisce cause e soluzioni. Fissa la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF: telefono +41 91 228 08 54, email info@laclinicadelcapello.ch

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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