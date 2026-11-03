Chi è il tricologo e di cosa si occupa davvero

Il motivo è semplice: a cadute simili possono corrispondere cause molto diverse, e ognuna richiede una risposta differente. Affidarsi al primo prodotto «miracoloso» senza una diagnosi significa spesso spendere senza risultati, o peggiorare la situazione. Il tricologo evita proprio questo, indirizzando ogni persona verso ciò che serve davvero al suo caso, e riconoscendo quando è il momento di intervenire e quando no. È questa capacità di dire anche di no, al momento giusto, a distinguerlo da chi vende e basta.

