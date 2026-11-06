Cosa trovi in un centro tricologico (e perché non è un parrucchiere)
«Centro tricologico» è un’espressione che si incontra sempre più spesso, ma non tutti sanno cosa aspettarsi davvero varcandone la porta. Non è un salone di bellezza né un negozio di prodotti per capelli: è il luogo dove la caduta dei capelli viene affrontata come un problema da capire prima di risolvere. Vediamo cosa lo caratterizza, e perché non va confuso con un semplice punto vendita di prodotti per capelli.
Si parte sempre dall’analisi
Il primo tratto distintivo è il metodo. In un centro tricologico serio non si propone una soluzione prima di aver esaminato il cuoio capelluto, valutato lo stato dei capelli e ricostruito la storia della caduta. È l’opposto del vendere un prodotto a scatola chiusa: la diagnosi viene prima, e da essa dipende tutto il resto. Questo approccio è ciò che distingue un centro tricologico da chi si limita a proporre rimedi standard. Il metodo, prima ancora dei prodotti, è ciò che qualifica un centro serio.
Competenze, non solo prodotti
In un centro tricologico si trovano competenze specifiche sulla salute del capello e sul cuoio capelluto, non semplicemente scaffali di lozioni. La differenza è sostanziale: si ragiona sulle cause, si valutano percorsi personalizzati e si segue la persona nel tempo. Il capello viene trattato come qualcosa da curare, non come un articolo da vendere una volta sola.
Una gamma di soluzioni
Un buon centro tricologico può offrire un ventaglio di risposte diverse, perché a problemi diversi servono soluzioni diverse: trattamenti per rinforzare e rallentare la caduta, soluzioni non chirurgiche come infoltimento e protesi per restituire densità, e il trapianto quando è la scelta indicata. È la varietà delle strade disponibili a permettere un consiglio davvero adatto al singolo caso.
L’accompagnamento nel tempo
Infine, un centro tricologico non esaurisce il suo compito con un singolo appuntamento. La cura dei capelli è un percorso, fatto di controlli, aggiustamenti e continuità del rapporto con lo stesso professionista. È proprio questa relazione nel tempo a distinguere un centro specializzato da un acquisto occasionale, e a garantire che il risultato resti buono anche a distanza di anni. Non si tratta di una vendita, ma di una relazione che dura nel tempo.
Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi tutto questo in un’unica realtà, l’unica in Ticino a coprire ogni soluzione contro la caduta dei capelli, dalla diagnosi al trapianto alle vie non chirurgiche.
Il modo migliore per capire cosa può fare per te è partire da un esame del cuoio capelluto. Richiedi la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF, chiamaci al +41 91 228 08 54 o scrivici a info@laclinicadelcapello.ch.
A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch | www.laclinicadelcapello.com
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