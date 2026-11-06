Cosa trovi in un centro tricologico (e perché non è un parrucchiere)

Il primo tratto distintivo è il metodo. In un centro tricologico serio non si propone una soluzione prima di aver esaminato il cuoio capelluto, valutato lo stato dei capelli e ricostruito la storia della caduta. È l’opposto del vendere un prodotto a scatola chiusa: la diagnosi viene prima, e da essa dipende tutto il resto. Questo approccio è ciò che distingue un centro tricologico da chi si limita a proporre rimedi standard. Il metodo, prima ancora dei prodotti, è ciò che qualifica un centro serio.

Competenze, non solo prodotti