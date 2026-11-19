La prima visita dal tricologo: come funziona e cosa aspettarsi
Prendere l’appuntamento per la prima visita dal tricologo mette spesso un po’ di soggezione: cosa succederà, cosa verrà chiesto, ci saranno esami fastidiosi? In realtà è un incontro semplice e del tutto indolore, pensato per capire la situazione dei capelli e avviare, se serve, il percorso giusto. Ecco come si svolge di solito, passo dopo passo, così da arrivare all'appuntamento senza ansie inutili.
Il colloquio iniziale
Tutto comincia con una conversazione. Il tricologo raccoglie la storia della persona: da quanto tempo è iniziata la caduta, come si è sviluppata, se ci sono casi simili in famiglia, lo stile di vita, eventuali terapie o periodi di forte stress. Sono informazioni preziose, perché la stessa caduta può avere origini molto diverse, e il racconto aiuta a orientare l’analisi successiva.
L’analisi del cuoio capelluto
Si passa poi all’osservazione diretta del cuoio capelluto e dei capelli, per valutarne densità, qualità e stato di salute. È una fase indolore, in cui lo specialista verifica di persona ciò che il colloquio ha fatto emergere, distinguendo ad esempio un diradamento in evoluzione da una situazione stabile. Da questo esame nasce il quadro reale della situazione, oltre le impressioni. È il momento in cui le sensazioni soggettive lasciano il posto a una valutazione concreta.
Le conclusioni e le possibili strade
Al termine, il tricologo condivide ciò che ha osservato e spiega le possibili cause e le strade percorribili. Non sempre la risposta è un intervento: a volte si tratta di trattamenti per rinforzare e rallentare la caduta, altre di soluzioni non chirurgiche, altre ancora, quando le condizioni lo rendono opportuno, del trapianto. L’importante è uscire con un quadro chiaro e senza decisioni affrettate. Nessuno viene spinto a scegliere qualcosa sul momento.
Perché non conviene rimandarla
Il valore della prima visita sta soprattutto nel tempismo. Affrontare la caduta ai primi segnali, invece di aspettare che il diradamento sia evidente, amplia le possibilità e permette spesso di proteggere i capelli ancora presenti. È un appuntamento che toglie dubbi e restituisce il controllo della situazione, e proprio per questo vale la pena non rinviarlo. Spesso chi lo fa si pente solo di non averlo fatto prima.
Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, la prima visita è con un tricologo con oltre venticinque anni di esperienza, nell’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli.
La prima consulenza tricologica con Raffaele Grillo è gratuita, dal valore di 250 CHF: richiedila per capire a che punto sei, chiamando il +41 91 228 08 54 o scrivendo a info@laclinicadelcapello.ch.
A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch www.laclinicadelcapello.com
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