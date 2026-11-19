Al termine, il tricologo condivide ciò che ha osservato e spiega le possibili cause e le strade percorribili. Non sempre la risposta è un intervento: a volte si tratta di trattamenti per rinforzare e rallentare la caduta, altre di soluzioni non chirurgiche, altre ancora, quando le condizioni lo rendono opportuno, del trapianto. L’importante è uscire con un quadro chiaro e senza decisioni affrettate. Nessuno viene spinto a scegliere qualcosa sul momento.