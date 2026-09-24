No alla Nato, sì alla neutralità

Al di fuori dell’Europa, la recente esperienza dei Paesi del Golfo mostra bene che queste collaborazioni non hanno significato maggiore sicurezza: al contrario, hanno trasformato quei Paesi in bersagli militari a causa di decisioni politiche prese altrove. Questi esempi mostrano chiaramente che non esistono neutralità “flessibili” o “cooperative”, contrariamente a quanto ripetuto da Cassis e dal resto del governo.

Un Paese non può essere neutrale soltanto quando conviene e solamente in tempo di Pace. O la neutralità viene applicata in modo coerente e integrale oppure perde ogni significato e credibilità. L'iniziativa sulla neutralità permette non solo di arrestare questa deriva, ma si spinge oltre.