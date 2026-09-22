Vaccini, certificati e fiducia: quando il cittadino ha il diritto di fare domande

Allo stesso tempo, sui social sono comparsi video nei quali sembravano vedersi siringhe senza ago, aghi retrattili o vaccinazioni apparentemente simulate. Alcuni di questi filmati sono stati successivamente smentiti, manipolati o spiegati diversamente. Questo è un punto sul quale bisogna essere estremamente corretti: un video sospetto non costituisce automaticamente la prova di una vaccinazione falsa.

Ma proprio perché alcune immagini possono essere false, bisogna verificare. E se esistono dubbi, il cittadino ha il diritto di porre domande senza essere automaticamente etichettato.