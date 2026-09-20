Il portafoglio non mente: quanto è davvero alta l’inflazione in Svizzera?

Il problema non è mettere in discussione le statistiche, ma è capire che cosa misurano davvero e, soprattutto, che cosa lasciano deliberatamente fuori.



Quando aumentano energia, carburanti, alimentari, abitazioni, trasporti, premi di cassa malati e servizi, il costo della vita cresce concretamente. E se a questo aggiungiamo imposte, tasse, oneri e altri prelievi che incidono direttamente o indirettamente sui prezzi, la pressione sui bilanci familiari diventa ancora più evidente.

