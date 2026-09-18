Fortezza da 19 milioni, quartieri dimenticati

Dal preventivo 2026 emerge una concentrazione significativa degli investimenti nella città. I fondi sono stati destinati, tra l’altro, a IRB, Via Vela, Officine di Arbedo-Castione, Infoshop, progettazione e realizzazione della Fortezza e di Montebello, Piazza Indipendenza e Stand di tiro del Monte Ceneri. Per la valorizzazione della sponda destra e la rinaturazione del comparto Saleggi risultano invece coinvolti almeno i quartieri di Giubiasco e Monte Carasso.

