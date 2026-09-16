Due storie d’acqua: Stabio risana e risparmia, Morbio Inferiore abbandona e paga

Pozzo Polenta: il labirinto dei ricorsi e la cattiva pianificazione

A pochi chilometri di distanza, la ferita del Pozzo Polenta resta aperta dal 2008, anno in cui fu scoperta la contaminazione da idrocarburi che ha spento la principale fonte idrica autonoma di Morbio Inferiore. Qui il Cantone ha scelto la via ordinaria, imponendo la progettazione della bonifica al gestore della stazione di benzina (ECSA). Se da un lato è sacrosanto il principio che chi inquina paga, dall'altro l'intreccio di responsabilità tra i diversi attori privati subentrati nel tempo e la loro scelta di impugnare ogni decisione hanno trasformato il risanamento in una guerra di logoramento. L'iter burocratico si è così impantanato in un labirinto di ricorsi amministrativi e battaglie legali che bloccano la procedura da ben 18 anni.

Ma il vero fallimento di Morbio nasce da una cattiva gestione e pianificazione del territorio da parte delle autorità locali. Per decenni il comune ha permesso a centri commerciali, stazioni di servizio e altre strutture di crescere a ridosso e all'interno delle zone di protezione del pozzo. Inoltre, anziché pretendere un ripristino immediato, il Municipio di Morbio ha persino ipotizzato lo stralcio definitivo delle zone di protezione dal Piano Regolatore. Una scelta pianificatoria che, se avallata dal Consiglio comunale, darebbe la priorità allo sfruttamento edilizio del comparto e alleggerirebbe gli obblighi di bonifica per i privati, decretando di fatto la morte del pozzo.