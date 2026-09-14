Fortezza, il segno che sei a casa

Si dice che i posti nella futura fondazione siano già assegnati: falso, la fondazione non esiste ancora e nessuno è stato nominato. Si dice che non si sappia a cosa servano i 19 milioni: servono a rendere più viva e moderna l'offerta museale, aprendo spazi che oggi non possiamo nemmeno visitare, non solo a sistemare pietre e mura. Si dice che manchi una strategia: non è così, il progetto nasce da quasi dodici anni di studi e coinvolge esperti di conservazione, turismo e gestione museale, non è un'idea improvvisata. Si dice che si voti sul nome: non è vero, i Castelli restano i Castelli, "Fortezza" è solo il marchio per farli conoscere nel mondo, composto dai tre Castelli, la murata e la cinta muraria. Si dice infine che 100'000 visitatori paganti siano un sogno impossibile: eppure il solo Castel Grande accoglie già 80'000 visitatori all'anno, di cui circa solo 40'000 pagano oggi l'entrata al museo, senza contare Montebello, Sasso Corbaro e la murata.



Al di là delle polemiche, credo in quello che questo progetto può dare a tutto il Bellinzonese: nuovi posti di lavoro, un turismo di qualità con ricadute per esercizi pubblici e commerci, e un patrimonio UNESCO finalmente valorizzato come merita, invece di restare solo un bel ricordo da cartolina.

