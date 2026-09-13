Chiedere è gratis. Rispondere lo paghiamo noi

In fondo a quella risposta, però, c’era un dettaglio che mi era rimasto impresso: il numero di ore impiegate dall’amministrazione per prepararla. È da lì che è nata questa riflessione. E questa volta ho voluto andare oltre le impressioni e guardare i numeri.

Mi sono fatta aiutare dall’intelligenza artificiale per raccogliere e analizzare gli atti parlamentari pubblicati sul sito del Gran Consiglio dall’inizio della legislatura, nel giugno 2023, a oggi. Ecco cosa è emerso.