Neutralità: proteggerla o irrigidirla?

Nasce allora una domanda: che senso ha investire miliardi in tecnologie difensive sempre più avanzate se, contemporaneamente, vogliamo limitare costituzionalmente la possibilità di collaborare con alleanze militari o difensive? E soprattutto, alleanza e cooperazione sono la stessa cosa? Aderire alla NATO significherebbe assumere impegni politici e militari. Addestrarsi con altri eserciti, scambiare esperienze e prepararci a collaborare qualora la nostra sicurezza fosse minacciata è necessariamente incompatibile con la neutralità? Dove termina la neutralità e dove comincia l’isolamento?