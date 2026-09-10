Cerca e trova immobili
Segnalaci
MPS BELLINZONA

Centro giovanile a Bellinzona. L’abbandono del progetto ex-Stallone è l’ennesimo annuncio che finisce nel nulla

MPS Bellinzona
Centro giovanile a Bellinzona. L’abbandono del progetto ex-Stallone è l’ennesimo annuncio che finisce nel nulla
TIPRESS
Centro giovanile a Bellinzona. L’abbandono del progetto ex-Stallone è l’ennesimo annuncio che finisce nel nulla
MPS Bellinzona

La notizia dell’abbandono della soluzione dell’ex Stallone per il futuro centro giovanile non è, per il gruppo MPS di Bellinzona, semplicemente una questione legata alla scelta di uno stabile. È l’ennesima vicenda che mette in luce un problema politico più generale: la difficoltà del Municipio e della maggioranza che lo sostiene a trasformare annunci, promesse e progetti in risposte concrete ai problemi della città.

Da anni l’ex Stallone veniva indicato come la soluzione per il centro giovanile. Su questa ipotesi il Municipio aveva costruito annunci e prospettive precise. Oggi scopriamo che anche questa soluzione viene abbandonata. Il problema, dunque, non è il singolo progetto, ma un modo di governare che sembra ormai caratterizzato da annunci di grandi progetti, rinvii, soluzioni provvisorie e successivi ripensamenti. Una dinamica che si ripropone in diversi ambiti della politica comunale e che finisce per mettere in discussione la capacità stessa del Municipio di definire delle priorità e di portarle coerentemente a compimento.

Bellinzona non ha bisogno soltanto di nuovi progetti e di nuove promesse. Ha bisogno di una direzione politica chiara, di priorità definite e della capacità di assumersi la responsabilità delle scelte compiute. Il problema non è sostenere che in Città non si faccia nulla: è chiedersi quale sia la visione complessiva che orienta le decisioni e perché tante questioni rimangano per anni in una sorta di limbo, tra annunci e rinvii.

È una domanda che riguarda investimenti e infrastrutture, gestione del territorio e servizi pubblici, politiche sociali e culturali, così come le esigenze delle giovani generazioni. L’ex Stallone è soltanto l’ultimo esempio di una situazione più ampia.

È significativo che proprio mentre il Municipio continua a parlare di politiche giovanili, venga meno una soluzione che fino a pochi mesi fa era presentata come concreta e imminente. Nel frattempo, altre ipotesi vengono rimesse sul tavolo e si torna sostanzialmente al punto di partenza.

Non è questo il modo di affrontare una necessità che Bellinzona conosce da decenni.

La questione deve essere affrontata con un cambio di passo radicale. Occorre smettere di considerare il centro giovanile come un progetto accessorio da collocare nello stabile che, di volta in volta, risulta disponibile. La sede deve essere individuata a partire dai bisogni dei giovani, non dalle esigenze immobiliari del Comune.

Un atteggiamento che per il momento non sembra trovare posto a Bellinzona. Nemmeno le istanze che dovrebbe e potrebbero essere coinvolte in queste decisioni (pensiamo alla commissione consultativa giovani) sembrano esserlo effettivamente. Un centro giovanile non può essere semplicemente un locale assegnato dal Municipio e gestito dall’alto: deve essere uno spazio vissuto, aperto e capace di rispondere alle esigenze reali delle nuove generazioni.

La maggioranza che sostiene il Municipio, che si presenta come garante della stabilità e della capacità di governo, deve quindi assumersi le proprie responsabilità. Non è sufficiente attribuire ogni volta i ritardi o i cambiamenti di programma a difficoltà tecniche, amministrative o contingenti. Quando rinvii, ripensamenti e abbandoni diventano una costante, siamo di fronte a un problema politico.

Per l’MPS non si tratta dunque di prendere atto dell’ennesimo fallimento e aspettare il prossimo annuncio. Occorre chiedere al Municipio di chiarire quali siano realmente le priorità della Città, quali risorse intenda destinare ad esse e, soprattutto, quali impegni sia concretamente in grado di mantenere.

Governare una città non significa soltanto presentare nuovi progetti. Significa scegliere, assumersi delle responsabilità e portare a termine ciò che si è deciso.

L’MPS continuerà a denunciare una politica fatta troppo spesso di annunci e rinvii e a chiedere un cambio di passo: meno promesse, più scelte chiare e, soprattutto, maggiore capacità di dare risposte concrete alle esigenze della popolazione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bellinzonacentro giovanileex stallonemps
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
21 ore

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
2 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
1 gior
67
168

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
19 ore
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
1 gior
22
71

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
68

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
23 ore

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
3 gior
19
57

Ancora più grosso. E gara sia

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
22 ore
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
6 ore
14
77

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
23 ore

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
92

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
1 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
93

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
1 gior
51
85

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
10 ore
37
71

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
1 gior
19
52

Pestoni: un triste capolinea?

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
3 gior
27
42

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
3 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
1 gior
6
68

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
1 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
3 gior
8
79

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
10 ore
2
21

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 gior
41
193

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
1 gior
53
45

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
65

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
1 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
7 ore
19
41

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
10 ore
21
100

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
121
229

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
1 gior
35
46

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
1 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
2 gior
28
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
2 gior
7
62

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
2
23

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
1 gior
12
29

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
2 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
2 gior
26
147

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Una notte da quasi 12mila fulmini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
12

Una notte da quasi 12mila fulmini

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
1 gior

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
10

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
1 gior
1
11

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
3 gior
29
47

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?
LIVE
SVIZZERA
17 ore
42
119

F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Troppi incidenti mortali sul posto di lavoro
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
40 min

Troppi incidenti mortali sul posto di lavoro

La neutralità elvetica non deve essere una gabbia
LIVE
MICHELE ROSSI
8 ore
20

La neutralità elvetica non deve essere una gabbia

Il 27 settembre vota "no". Salviamo i nostri Castelli
LIVE
SANDRO FORA
9 ore
15

Il 27 settembre vota "no". Salviamo i nostri Castelli

A proposito di minimetrò: facciamo chiarezza
LIVE
BELLINZONA
1 gior
1
14

A proposito di minimetrò: facciamo chiarezza

Libertà sì, ma con equilibrio
LIVE
ALBERTO VALLI
1 gior
8

Libertà sì, ma con equilibrio

Castelli di Bellinzona infatti, e in fatti
LIVE
KARIM SPINELLI
1 gior
5
13

Castelli di Bellinzona infatti, e in fatti

Bellinzona, tra patrimonio, immagine e valore reale
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 gior
4
9

Bellinzona, tra patrimonio, immagine e valore reale

Appalti pubblici: servono controlli anche dopo l’aggiudicazione
LIVE
LUCA PANIZZOLO
1 gior
5

Appalti pubblici: servono controlli anche dopo l’aggiudicazione

Importante non basta più!
LIVE
PAOLO ORTELLI
2 gior
1
11

Importante non basta più!

NO a una Svizzera neutrale!
LIVE
ELIA AGOSTINETTI
2 gior
24
78

NO a una Svizzera neutrale!