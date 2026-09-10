Centro giovanile a Bellinzona. L’abbandono del progetto ex-Stallone è l’ennesimo annuncio che finisce nel nulla

Bellinzona non ha bisogno soltanto di nuovi progetti e di nuove promesse. Ha bisogno di una direzione politica chiara, di priorità definite e della capacità di assumersi la responsabilità delle scelte compiute. Il problema non è sostenere che in Città non si faccia nulla: è chiedersi quale sia la visione complessiva che orienta le decisioni e perché tante questioni rimangano per anni in una sorta di limbo, tra annunci e rinvii.

È una domanda che riguarda investimenti e infrastrutture, gestione del territorio e servizi pubblici, politiche sociali e culturali, così come le esigenze delle giovani generazioni. L’ex Stallone è soltanto l’ultimo esempio di una situazione più ampia.