Il 27 settembre vota "no". Salviamo i nostri Castelli

Un chiaro e decisivo NO al credito di 19,061 milioni. Non siamo contro i Castelli. Siamo contro QUESTO progetto.



*Perché NO?*



*1. Non si chiamano "Fortezza". Si chiamano Castelli.*

Per generazioni sono Castel Grande, Montebello e Sasso Corbaro. Cambiare nome in "Fortezza" per marketing cancella la nostra storia. È stato deciso dagli accademici senza chiedere al popolo.



*2. Quello che oggi è gratis, domani sarà a pagamento.*

Il progetto prevede biglietto per la corte interna di Castel Grande e per la Galleria della Murata. Oggi sono nostri, ci vai a piedi con i bambini. Domani paghi. Anche se dicono "gratis per Bellinzona con carta 360", oggi è gratis per tutti.



*3. 19 milioni senza garanzie.*

Obiettivo: da 40'000 a 100'000 visitatori paganti. Un salto del 150% mai dimostrato. E la gestione finisce in una Fondazione privata fuori dal controllo diretto del Consiglio comunale. Un bene UNESCO che diventa prodotto turistico.



4'650 firme raccolte, 3'738 valide. La gente ha voluto votare perché non è stata ascoltata.



Per questo il 27 settembre:

*VOTA NO al Messaggio 1019. Salviamo i nostri Castelli - liberi, nostri, gratuiti.



*Non è un NO alla valorizzazione. È un NO per rifare un progetto con il popolo, non sopra il popolo.