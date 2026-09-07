Semafori a Cadenazzo: un disastro annunciato, ora qualcuno si assuma le responsabilità!

E sorprende anche il silenzio delle istituzioni. Dove sono oggi tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto? Dove sono davanti al malcontento degli automobilisti? Possibile che nessuno senta la necessità di spiegare pubblicamente cosa sta succedendo, quali dati vengono raccolti e quali saranno i criteri utilizzati per stabilire se l’esperimento funziona oppure no?

I cittadini meritano risposte, non rassicurazioni generiche.