Cerca e trova immobili
Segnalaci
KEVIN PIDÒ

Semafori a Cadenazzo: un disastro annunciato, ora qualcuno si assuma le responsabilità!

Kevin Pidò
Semafori a Cadenazzo: un disastro annunciato, ora qualcuno si assuma le responsabilità!
Kevin Pidò
Fonte KEVIN PIDÒ
Semafori a Cadenazzo: un disastro annunciato, ora qualcuno si assuma le responsabilità!
Kevin Pidò

Altro che miglioramento della viabilità. A pochi giorni dall’entrata in funzione, i nuovi semafori di Cadenazzo stanno diventando il simbolo di come si possa prendere una situazione già delicata e riuscire addirittura a complicarla ulteriormente.

Chi percorre quotidianamente questo importante asse del Piano di Magadino conosce bene la realtà: traffico intenso, pendolari, mezzi pesanti e migliaia di persone che ogni giorno devono spostarsi per lavoro. Proprio per questo servivano soluzioni capaci di rendere la circolazione più fluida. Invece ci ritroviamo con nuovi stop, attese e un sistema che sta facendo innervosire sempre più automobilisti.

Le lamentele che si sentono tra chi percorre la zona non possono essere liquidate con una scrollata di spalle. La domanda è semplice: ma davvero qualcuno pensava che aggiungere semafori su un asse già fortemente trafficato avrebbe automaticamente risolto i problemi?

Per mesi abbiamo sentito parlare di sperimentazione, regolazione intelligente dei flussi, miglioramento della sicurezza e ottimizzazione del traffico. Belle parole. Ma alla fine ciò che conta non sono le presentazioni tecniche o le simulazioni fatte davanti a un computer. Conta quello che succede sulla strada.

E sulla strada ci sono cittadini che aspettano.

Gli automobilisti non sono cavie da utilizzare per verificare se un modello teorico funziona oppure no. Dietro ogni automobile ferma c’è qualcuno che deve andare al lavoro, accompagnare i figli, raggiungere un appuntamento o rientrare a casa. Cinque o dieci minuti persi possono sembrare poca cosa per chi guarda una cartina del traffico da un ufficio, ma moltiplicati per migliaia di persone e per centinaia di giorni diventano un costo enorme per tutta la regione.

E allora bisogna avere il coraggio di porre anche una domanda politica: chi si assumerà la responsabilità se questo esperimento si rivelerà un fallimento?

Perché troppo spesso assistiamo allo stesso copione. Si presenta un progetto come la soluzione definitiva, si spendono soldi pubblici, si mette tutto in funzione e, quando arrivano i problemi, improvvisamente nessuno sembra più essere responsabile.

Non può funzionare così.

Se questi semafori stanno creando problemi, bisogna intervenire subito sulle regolazioni. Se dopo un periodo ragionevole di prova emergerà che il sistema peggiora realmente la situazione, bisognerà avere l’umiltà e soprattutto il coraggio politico di fare marcia indietro.

Perseverare in un errore soltanto per non ammettere di aver sbagliato sarebbe ancora più grave dell’errore stesso.

E sorprende anche il silenzio delle istituzioni. Dove sono oggi tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto? Dove sono davanti al malcontento degli automobilisti? Possibile che nessuno senta la necessità di spiegare pubblicamente cosa sta succedendo, quali dati vengono raccolti e quali saranno i criteri utilizzati per stabilire se l’esperimento funziona oppure no?

I cittadini meritano risposte, non rassicurazioni generiche.

Cadenazzo e il Piano di Magadino non possono diventare un laboratorio permanente nel quale sperimentare soluzioni sulla pelle di chi ogni giorno è obbligato a utilizzare queste strade. Questa regione ha bisogno di infrastrutture efficienti e di decisioni pragmatiche, non di ideologia applicata alla mobilità.

Basta esperimenti sulla pelle degli automobilisti.

Cantone, USTRA e responsabili del progetto escano allo scoperto, ascoltino chi percorre quotidianamente queste strade e rendano pubblici i risultati dell’esperimento. E soprattutto siano pronti a correggere rapidamente ciò che non funziona.

Perché una cosa deve essere chiara: gli automobilisti del Piano di Magadino hanno già dato abbastanza in termini di code, traffico e tempo perso. Non possono essere sempre loro a pagare il prezzo delle decisioni prese dall’alto.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cadenazzopiano di magadinosemaforiviabilità
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
2 gior
36
104

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
15 ore
20
36

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
2 gior
29
58

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
15 ore
24
48

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
1 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
7 ore
14
47

Ancora più grosso. E gara sia

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
2 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
15 ore
22
58

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
2 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
7 ore
8
78

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
1 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
3 ore
41

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
13 ore
5
54

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

C'è un nuovo milionario

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
11 ore
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
89

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
13 ore
99
201

Sergio Savoia torna in politica

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
2 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
1 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
3 gior
13
79

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
1 gior
20
95

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
5 ore

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
12 ore
1
12

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
2 gior
26
23

«I biglietti più economici non bastano»

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
2 gior
56

Lui con il machete, lei con un coltello

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
1 gior
7
48

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
3 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
3 gior
10
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
2 gior
6
14

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
12 ore

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
10 ore
6
16

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
23 ore
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
8 ore

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»
LIVE
MOTOGP
2 gior
5
16

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
2 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
1 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
6 ore
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
1 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
3 gior
16
45

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
19

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
LIVE
NAZIONALE
1 gior
6
24

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona
LIVE
PRIMA LEGA PROMOTION
2 gior
9
25

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
LIVE
MANNO
2 gior

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Il multipolare sta bussando. Ora bisogna agire
LIVE
CORRADO AMATO
5 ore
4

Il multipolare sta bussando. Ora bisogna agire

Neutralità: il 27 settembre scegliamo la Svizzera
LIVE
LUCA FRASA
9 ore
5
26

Neutralità: il 27 settembre scegliamo la Svizzera

Investire in ciò che abbiamo
LIVE
RICCARDO CALASTRI
13 ore
1
10

Investire in ciò che abbiamo

Svizzera e neutralità: una scelta di libertà
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 gior
25

Svizzera e neutralità: una scelta di libertà

I nostri Castelli non sono soltanto pietre
LIVE
MICHELA CHRISTEN
1 gior
1
12

I nostri Castelli non sono soltanto pietre

Neutralità fa rima con prosperità
LIVE
LORENZO QUADRI
1 gior
5
32

Neutralità fa rima con prosperità

Un no davvero pacifista alla “neutralità armata”
LIVE
MATTEO BUZZI
1 gior
1
33

Un no davvero pacifista alla “neutralità armata”

Sicurezza in Ticino: il diritto di vivere senza paura
LIVE
DONNE DEL CENTRO
2 gior
1
12

Sicurezza in Ticino: il diritto di vivere senza paura

Formare per competere: l’ennesima sfida ticinese
LIVE
PAOLO ORTELLI
3 gior
10

Formare per competere: l’ennesima sfida ticinese

La sicurezza non può aspettare
LIVE
DAVIDE VOSTI
3 gior
20

La sicurezza non può aspettare