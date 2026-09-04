La sicurezza non può aspettare

Non possiamo inoltre valutare la necessità di uno strumento soltanto in base a quante volte è servito in passato. Può non servire per anni, ma diventare fondamentale proprio nel momento in cui ce n'è davvero bisogno.

E dobbiamo pensare anche ai nostri pompieri. Sono donne e uomini che, quando suona l'allarme, lasciano quello che stanno facendo e intervengono per aiutare la popolazione. Se chiediamo loro di proteggerci, abbiamo il dovere di mettere anche loro nelle condizioni di operare in sicurezza.