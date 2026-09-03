Trasparenza sì. Ma anche sicurezza e competitività

La competitività e reputazione della Svizzera si difende evitando che standard elevati si traducano in procedure più pesanti, lente e costose. E il ragionamento vale ben oltre la finanza.



Protezionismo e tensioni geopolitiche stanno ridisegnando le filiere mondiali. Le aziende ripensano dove produrre, investire, fare ricerca e stabilire le proprie sedi. La Svizzera, con una politica commerciale autonoma e pragmatica — come dimostra la recente conclusione dei negoziati per il miglioramento dell’accordo di libero scambio con la Cina — può cogliere opportunità importanti.

