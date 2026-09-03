Cerca e trova immobili
Segnalaci
ANDREA TOGNI

Trasparenza sì. Ma anche sicurezza e competitività

Andrea Togni, CEO Gruppo BCO e Consigliere comunale di Lugano
Trasparenza sì. Ma anche sicurezza e competitività
Andrea Togni
Fonte red
Trasparenza sì. Ma anche sicurezza e competitività
Andrea Togni, CEO Gruppo BCO e Consigliere comunale di Lugano

Il registro centrale degli aventi economicamente diritto, costola della nuova legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche, entrerà in vigore il 1° ottobre.

30.07 attacco informatico al registro dei titolari effettivi in Liechtenstein, oggi nuovamente al portale delle targhe ticinesi. Casi distinti, ma migliaia di dati confidenziali sottratti.

Lavorando nel settore finanziario e fiduciario, non contesto l’obiettivo della nuova legge: la Svizzera ha interesse a mantenere una piazza finanziaria integra e credibile. La trasparenza, se proporzionata e ben costruita, tutela anche gli operatori seri.

Ma proprio per questo una domanda è legittima: quando lo Stato chiede alle imprese di affidargli dati sensibili su proprietari e strutture societarie, quali garanzie offre sulla loro sicurezza?

Il registro non sarà pubblico, ma sarà centralizzato e consultabile. È stata avviata una fase pilota per testare infrastruttura, processi e interfacce. Bene. Ma se capitasse quanto recentemente successo in Liechtenstein o a Camorino?

Al di là di test e verifiche di sicurezza, che auspico siano indipendenti (penetration test, segregazione dei dati, tracciabilità degli accessi, gestione delle autorizzazioni e protocolli di intervento), resta una domanda fondamentale: se un registro così confidenziale venisse “bucato”, quali sarebbero le conseguenze? Chi "paga"?

Per un’infrastruttura che concentra informazioni tanto delicate, la responsabilità dello Stato è almeno pari, se non superiore, a quella che lo Stato pretende dagli operatori finanziari.

Negli ultimi anni banche, gestori, fiduciari e imprese hanno assorbito una crescita continua di obblighi: controlli, identificazioni, segnalazioni, registri, procedure e nuovi requisiti. Ma ogni nuova regola, accanto ad obiettivi virtuosi perseguiti, genera inevitabilmente costi e burocrazia.

La competitività e reputazione della Svizzera si difende evitando che standard elevati si traducano in procedure più pesanti, lente e costose. E il ragionamento vale ben oltre la finanza.

Protezionismo e tensioni geopolitiche stanno ridisegnando le filiere mondiali. Le aziende ripensano dove produrre, investire, fare ricerca e stabilire le proprie sedi. La Svizzera, con una politica commerciale autonoma e pragmatica — come dimostra la recente conclusione dei negoziati per il miglioramento dell’accordo di libero scambio con la Cina — può cogliere opportunità importanti.

In Ticino abbiamo competenze finanziarie e imprenditoriali, USI, SUPSI, centri di ricerca, infrastrutture, stabilità, sicurezza e qualità di vita. Per trasformare tutto questo in investimenti, imprese, posti di lavoro e formazione duale, servono una fiscalità competitiva, procedure rapide e un’Amministrazione che consideri chi investe e crea occupazione come una risorsa!

Controllare dove serve, senza dimenticare che il compito dello Stato non è moltiplicare registri e formulari, ma creare le condizioni perché economia e società possano crescere, generare lavoro, reddito e prosperità.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
dati sensibilitrasparenza
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
2 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
2 gior
46
68

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
1 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
20

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
18 ore
127
224

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
20 ore

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
20 ore
66
331

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
3 ore
107
273

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
15
14

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
19 ore

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
22 ore
60

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
19 ore
1
19

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
3 gior
60
48

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
34
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
1 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
15 ore
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
2 gior
27
109

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
2 gior
14
46

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
2 gior
42

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
2 gior
364

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
2 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
3 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
1 gior
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
2 gior
44
134

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
77

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
15 ore
12
36

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
1 gior
34

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
1 gior
25
73

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
97

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
5
48

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
27
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
1 gior
54
83

Altra partita, altri timori

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
69

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
2 gior
31
53

Cornaredo non c'è più

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
13 ore
4
25

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
LIVE
BERNA
23 ore

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
53
184

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
67

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19

Non buttate le vostre biciclette

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
3 gior
20
51

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
15

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
2 gior
4
22

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
LIVE
CANTONE
21 ore
32
68

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte
LIVE
TENNIS
23 ore
2
10

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Bellinzona Città turistica?
LIVE
SANDRO FORA
14 ore
3
11

Bellinzona Città turistica?

Siamo stanchi
LIVE
ANTONIO CAGGIANO
17 ore
5
24

Siamo stanchi

GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino sostengono il rilancio della Fortezza di Bellinzona
LIVE
GASTROTICINO
1 gior
2
12

GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino sostengono il rilancio della Fortezza di Bellinzona

Settembre: inizia la vera politica
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
1 gior
14

Settembre: inizia la vera politica

«Non abbiate paura di sbagliare». Ma poi?
LIVE
SARA ROSSINI
1 gior
1
9

«Non abbiate paura di sbagliare». Ma poi?

Un’agricoltura forte nasce dalla libertà di scegliere
LIVE
CASTEL SAN PIETRO
2 gior
26

Un’agricoltura forte nasce dalla libertà di scegliere

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
10
58

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Propaganda russa? No: difendere la neutralità significa difendere la Svizzera
LIVE
CORRADO AMATO
3 gior
5
36

Propaganda russa? No: difendere la neutralità significa difendere la Svizzera

«Torniamo subito»
LIVE
CHRISTIAN FINI
4 gior
2
6

«Torniamo subito»

Il contante non è roba da nostalgici
LIVE
LORENZO QUADRI
4 gior
37

Il contante non è roba da nostalgici