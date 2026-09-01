«Non abbiate paura di sbagliare». Ma poi?

Il messaggio che passa è piuttosto chiaro: prova, ma soltanto se sei sicuro di riuscire. Partecipa, ma attento a non esporti troppo. Chiedi aiuto, ma senza mostrare troppe difficoltà. Nell’apprendistato questa contraddizione emerge in modo ancora più evidente, perché il giovane si muove contemporaneamente tra scuola e mondo del lavoro. Può succedere che, davanti ai primi risultati insufficienti, gli venga quasi subito suggerito di passare a un percorso più semplice. Oppure che il datore di lavoro riceva una comunicazione nella quale le difficoltà scolastiche vengono attribuite al poco impegno.