Un’agricoltura forte nasce dalla libertà di scegliere

Credo che la scelta di cosa produrre debba restare nelle mani di chi conosce la propria azienda e si assume il rischio delle proprie decisioni. Lo Stato può sostenere e incentivare, ma la realtà agricola svizzera è troppo diversa per essere ricondotta a un unico modello. Penso anche alle aziende senza ricambio generazionale. Possono diventare un’opportunità per chi sceglie di costruire il proprio futuro nell’agricoltura. Perché ciò avvenga, devono restare attrattive e redditizie. L’agricoltura è già confrontata con numerose leggi e condizioni. Possiamo migliorarla senza aggiungere ulteriori vincoli.



Per queste ragioni, il 27 settembre voterò NO all’iniziativa sull’alimentazione. Credo in un’agricoltura capace di evolvere e innovare, rispettando il territorio e la libertà di scelta di chi la conduce. Lo dobbiamo a chi oggi, insieme a me, porta sulla tavola prodotti di qualità legati al territorio e a chi, domani, potrebbe scegliere di fare lo stesso.