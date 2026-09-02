Settembre: inizia la vera politica

Servono concertazione e buona volontà per superare uno stallo che genera solo confusione e sfiducia verso chi ci governa. I partiti smettano di pensare solo alla prossima campagna elettorale con utopie irrealizzabili; è ora di discutere costruttivamente di quale Cantone vogliamo e di come realizzarlo per aiutare chi soffre.

La vera politica si basa sul confronto e sulla capacità di risolvere i problemi accantonati per troppa inerzia, evitando che la cittadinanza si impoverisca ulteriormente. L'appello a tutte le forze cantonali è chiaro: lasciate da parte i calcoli elettorali per ridare alla popolazione ticinese la fiducia e l'orgoglio nelle proprie istituzioni.