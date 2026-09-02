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MATTEO MUSCHIETTI

Settembre: inizia la vera politica

Matteo Muschietti, municipale e sentinella dell'ambiente
Settembre: inizia la vera politica
Matteo Muschietti
Fonte red
Settembre: inizia la vera politica
Matteo Muschietti, municipale e sentinella dell'ambiente

Dopo un'estate rovente e il calo della fiducia nelle istituzioni, a settembre deve iniziare la vera politica, capace di dare respiro a una popolazione ticinese in difficoltà. Il problema dei costi della salute resta irrisolto, i giovani sono costretti a emigrare oltralpe per trovare un lavoro adeguato ai loro studi e ben retribuito, e gli anziani faticano ad arrivare a fine mese con dignità: questi sono solo alcuni dei tanti problemi aperti.

Per chi siede in Consiglio di Stato e in Gran Consiglio è giunto il momento di sedersi attorno a un tavolo e analizzare insieme una situazione preoccupante, ferma da anni e priva di soluzioni concrete.

Servono concertazione e buona volontà per superare uno stallo che genera solo confusione e sfiducia verso chi ci governa. I partiti smettano di pensare solo alla prossima campagna elettorale con utopie irrealizzabili; è ora di discutere costruttivamente di quale Cantone vogliamo e di come realizzarlo per aiutare chi soffre.

La vera politica si basa sul confronto e sulla capacità di risolvere i problemi accantonati per troppa inerzia, evitando che la cittadinanza si impoverisca ulteriormente. L'appello a tutte le forze cantonali è chiaro: lasciate da parte i calcoli elettorali per ridare alla popolazione ticinese la fiducia e l'orgoglio nelle proprie istituzioni.

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