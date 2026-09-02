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GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino sostengono il rilancio della Fortezza di Bellinzona

GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino
GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino sostengono il rilancio della Fortezza di Bellinzona
Ti-Press (archivio)
Fonte GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino
GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino sostengono il rilancio della Fortezza di Bellinzona
GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino

BELLINZONA - GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino guardano con favore al progetto di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona e del suo patrimonio UNESCO in votazione popolare il 27 settembre.

Si tratta di un intervento di grande rilevanza, con un investimento complessivo superiore ai 19 milioni di franchi, che può rappresentare un'importante occasione per rafforzare il ruolo di Bellinzona quale destinazione turistica e quale polo di riferimento per tutto il Sopraceneri.

Per il settore della ristorazione e dell’ospitalità, la valorizzazione delle principali attrazioni del territorio costituisce infatti un elemento fondamentale per aumentare la capacità di attrazione della destinazione, prolungare la permanenza dei visitatori e generare nuove opportunità economiche per le imprese locali.

Un patrimonio da rendere ancora più attrattivo
La Fortezza di Bellinzona rappresenta uno dei patrimoni storici e culturali più importanti del Cantone e costituisce un elemento distintivo dell’identità della città e dell’intera regione.

Il progetto prevede un significativo ampliamento dell’offerta attraverso nuovi allestimenti e mostre permanenti, l’apertura di spazi oggi non accessibili e una gestione maggiormente strutturata del complesso monumentale.

Secondo GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino, questa evoluzione è importante non solo dal profilo culturale, ma anche sotto quello turistico: un’attrazione più facilmente visitabile, meglio organizzata e dotata di un’offerta rinnovata può diventare un vero motore di promozione della destinazione

Un unico grande attrattore: la Fortezza
Particolarmente significativa è anche la scelta di presentare in maniera unitaria il complesso costituito dai Tre Castelli, dalla Murata e dalla Cinta muraria del Borgo di Bellinzona, valorizzandolo attraverso il concetto di Fortezza.

Una denominazione che consente di comunicare in modo più immediato e riconoscibile, anche sui mercati internazionali, l’unicità del patrimonio bellinzonese e il suo riconoscimento quale sito UNESCO.

Per gli operatori dell’accoglienza questa impostazione rappresenta un'opportunità concreta: una destinazione turistica necessita infatti di attrattori forti, facilmente identificabili e capaci di essere inseriti nei programmi degli operatori professionali e nei pacchetti proposti ai visitatori.

L’accesso a pagamento come strumento turistico
Anche l’introduzione di un sistema a biglietti merita, secondo le due associazioni, una valutazione positiva. Un’attrazione dotata di un accesso organizzato e di un’offerta strutturata può infatti essere più facilmente inserita nei circuiti dei tour operator, delle agenzie di viaggio e dei gruppi organizzati.

Il biglietto può diventare quindi non solo uno strumento per contribuire alla gestione e alla sostenibilità dell’offerta, ma anche un elemento utile per costruire collaborazioni commerciali e pacchetti turistici integrati.

Più visitatori, maggiori opportunità per il territorio
L’obiettivo di un significativo aumento dei visitatori deve essere accompagnato da una strategia capace di trasformare questi flussi in ricadute economiche concrete sul territorio.

Un maggior numero di persone che visita la Fortezza significa infatti potenzialmente più pernottamenti, più clienti nei ristoranti, maggiori consumi nei negozi, più utilizzo dei servizi e nuove opportunità per numerose attività economiche.

La crescita dei visitatori non deve quindi essere considerata esclusivamente come un risultato quantitativo, ma come un'opportunità per creare valore aggiunto per l’intera economia locale.

GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino ritengono pertanto fondamentale che la valorizzazione della Fortezza sia accompagnata da una politica di collaborazione e di messa in rete degli operatori, affinché il beneficio generato dal patrimonio UNESCO possa estendersi ben oltre le mura dei Castelli.

Un investimento per Bellinzona e per tutto il Sopraceneri
La Fortezza è un patrimonio di Bellinzona, ma il suo valore e il suo potenziale turistico vanno ben oltre i confini cittadini. Il progetto può contribuire a rafforzare la posizione di Bellinzona nell’offerta turistica ticinese e a creare un nuovo importante punto di riferimento per chi visita il Cantone, con effetti positivi per l’intero Sopraceneri.

GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino esprimono, quindi, il proprio sostegno al progetto, auspicando che la sua realizzazione possa procedere secondo i tempi previsti e che la valorizzazione della Fortezza diventi una componente centrale di una strategia turistica condivisa, capace di coinvolgere concretamente tutti gli attori economici del territorio.

La ristorazione e l’accoglienza sono pronte a fare la propria parte affinché il patrimonio UNESCO di Bellinzona possa trasformarsi sempre più in una risorsa viva, attrattiva e generatrice di valore per la città, per il Sopraceneri e per l’intero Cantone.

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