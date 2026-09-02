GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino sostengono il rilancio della Fortezza di Bellinzona

Un investimento per Bellinzona e per tutto il Sopraceneri

La Fortezza è un patrimonio di Bellinzona, ma il suo valore e il suo potenziale turistico vanno ben oltre i confini cittadini. Il progetto può contribuire a rafforzare la posizione di Bellinzona nell’offerta turistica ticinese e a creare un nuovo importante punto di riferimento per chi visita il Cantone, con effetti positivi per l’intero Sopraceneri.