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Sandro Fora

Bellinzona Città turistica?

Il turista non ha attrattive per soggiornare a Bellinzona
Bellinzona Città turistica?
Sandro Fora
Fonte Sandro Fora, “Il Noce”
Bellinzona Città turistica?
Il turista non ha attrattive per soggiornare a Bellinzona

Bellinzona è la capitale del Ticino, città patrimonio UNESCO per i suoi tre castelli. Eppure chi la visita di giorno fatica a trovare motivi per fermarsi a dormire.

Il problema non è la bellezza. È che a Bellinzona manca il "motivo" per pernottare.

1. Città di passaggio, non di destinazione

La maggior parte dei turisti arriva per vedere Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro in mezza giornata. Foto, gelato in Piazza Collegiata e via. Nel pomeriggio si scende a Locarno, si va al lago di Lugano o si prosegue verso Milano. Bellinzona è comoda da raggiungere, ma troppo vicina a mete più "forti" per convincere a restare.

2. Offerta serale e ricettiva limitata

Dopo le 18 il centro si svuota. I negozi chiudono, i ristoranti tipici sono pochi e concentrati, la movida è quasi assente. L’offerta alberghiera è funzionale: hotel business e B&B, ma mancano strutture esperienziali, boutique hotel, o proposte legate al turismo slow e al benessere che oggi trainano i soggiorni.

Chi cerca lago, shopping serale o eventi trova più scelta a 20 minuti di auto.

3. Manca una narrazione turistica forte

I castelli sono spettacolari, ma da soli non bastano. Locarno ha il lago e il Locarno Film Festival. Lugano ha il lago, il lusso e l’internazionalità. Bellinzona ha la storia, ma fatica a tradurla in esperienze: pochi eventi destagionalizzati, poca valorizzazione della cultura enogastronomica ticinese, poche attività per famiglie la sera.

Il Rabadan è un’eccezione, ma dura una settimana. Il resto dell’anno la città resta in sordina.

Cosa servirebbe

Per far sì che il turista soggiorni servono 3 cose:

- Esperienze serali: musei aperti tardi, eventi, mercati, vita in piazza
- Prodotti turistici: pacchetti "castelli + degustazione + pernottamento", turismo enogastronomico, percorsi bike e trekking con base a Bellinzona
- Identità forte: smettere di essere "la città tra Lugano e Locarno" e raccontare meglio la sua unicità medievale

Bellinzona ha tutte le carte per non essere solo una tappa. Ma finché il turista viene, vede i castelli e riparte, la città perderà notti e indotto.

La sfida è trasformare il turismo in:

Ci passo e ci resto


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