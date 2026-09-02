Bellinzona Città turistica?

Dopo le 18 il centro si svuota. I negozi chiudono, i ristoranti tipici sono pochi e concentrati, la movida è quasi assente. L’offerta alberghiera è funzionale: hotel business e B&B, ma mancano strutture esperienziali, boutique hotel, o proposte legate al turismo slow e al benessere che oggi trainano i soggiorni.