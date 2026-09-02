Siamo stanchi

La partita è nelle vostre mani.

Fiorenzo Dadò, Alessandro Speziali, Fabrizio Sirica, Laura Riget, Marco Chiesa: siete voi le uniche persone capaci di riportare credibilità nelle istituzioni cantonali. Il principio deve essere chiarissimo: non bisogna candidare nessun Consigliere di Stato in carica. Tutti sapevano e tutti sono responsabili. Presidenti, siamo nelle vostre mani.