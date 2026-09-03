La credibilità della politica: prima il Paese, poi tutto il resto

Onestà, modestia, capacità, professionalità, esempio e serietà. L’onestà dovrebbe essere il punto di partenza. Chi amministra il bene pubblico deve sapere che ogni decisione riguarda risorse, diritti e futuro dei cittadini che gli hanno affidato una responsabilità. L’interesse personale, quello del proprio gruppo o degli amici non può mai venire prima dell’interesse collettivo.

E qui entra anche un tema spesso affrontato con imbarazzo: guadagni e privilegi della politica. È giusto che chi assume importanti responsabilità pubbliche riceva un compenso adeguato. La politica non deve diventare un’attività riservata soltanto a chi dispone già di grandi mezzi economici. Ma una retribuzione proporzionata alla responsabilità è una cosa: trasformare la politica in una fonte di privilegi, vantaggi personali o rendite è un’altra. Il punto, quindi, non è soltanto quanto guadagna un politico, ma il rapporto tra ciò che riceve e ciò che restituisce alla collettività. Più sono grandi le responsabilità, i compensi e i benefici legati a un incarico, più devono essere elevati gli standard di competenza, trasparenza e comportamento. Ogni franco pubblico deve essere trattato con rispetto e ogni privilegio deve essere giustificato dalla funzione, non dalla persona.