Lugano non è più una città sicura

L'ultimo caso è quello che ha fatto traboccare il vaso. Due ragazzi, non dimoranti a Lugano, residenti in hotel - e già qui ci si chiede: qual e’ il reale motivo della visita? Con quali permessi sono qui? - avrebbero picchiato delle ragazze minorenni. Un fatto gravissimo. E cosa è successo? Sono stati rilasciati.

Come si spiega a una famiglia luganese che due uomini che pestano ragazzine minorenni il giorno dopo sono di nuovo liberi di girare per la città? È assurdo. È una presa in giro per le vittime e un messaggio devastante: a Lugano puoi farla franca.