MeMe, un progetto da bloccare subito

Ora, dalla serata di ieri sono emersi dei dati preoccupanti rispetto al tema dell’inquinamento fonico. Secondo quanto esposto, oltre il 40 % dei punti di rilevamento fonico, anche dopo la costruzione dei ripari fonici e la posa di asfalto fonoassorbente, risulterà essere oltre il valore limite fissato dalla legge. Non solo. Durante la discussione è stato pure evidenziato come non sono state effettuate misurazioni nel paese di Rovio (posto al di sopra dell’autostrada), dove il riverbero del rumore è piuttosto forte. Ma non è tutto. I rilevamenti sono stati fatti tenendo conto di un orizzonte temporale fissato al 2050, quando i lavori, secondo l’attuale programmazione, dovrebbero terminare circa nel 2034. Questo significa che soltanto dopo 16 anni di vita, i ripari fonici non serviranno più a rispettare i limiti consentiti dalla legge, quando il resto dell’infrastruttura viaria servirà per qualche decennio ancora. Non da ultimo, i calcoli effettuati non hanno nemmeno tenuto conto del POLUME, che prevede la realizzazione di una terza corsia dinamica e che porterà con sé automaticamente un aumento del traffico.

