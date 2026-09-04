Cerca e trova immobili
Segnalaci
Cantone

L'infermiera: «100 franchi in più. E un paio di persone in meno»

Una cifra che dovrebbe rappresentare un riconoscimento per chi lavora nella sanità, ma che diventa difficile da chiamare “aumento” quando, contemporaneamente, si riduce il personale e aumenta il carico di lavoro.
L'infermiera: «100 franchi in più. E un paio di persone in meno»
Foto simbolica Ti-Press
L'infermiera: «100 franchi in più. E un paio di persone in meno»
Una cifra che dovrebbe rappresentare un riconoscimento per chi lavora nella sanità, ma che diventa difficile da chiamare “aumento” quando, contemporaneamente, si riduce il personale e aumenta il carico di lavoro.

CANTONE - Perché i 100 franchi finiscono sulla busta paga, mentre il conto vero lo pagano gli operatori: con la stanchezza, lo stress, le responsabilità e il tempo che non basta mai.

In un turno pomeridiano posso avere 15 pazienti a mio carico, in un reparto che ne accoglie 32-34. Quindici persone non sono quindici numeri.

Sono pazienti autonomi e non autonomi, persone anziane, disorientate, pazienti in isolamento, persone che devono essere mobilizzate con il sollevatore, imboccate, aiutate a bere, sorvegliate e assistite.

E nel frattempo suonano i campanelli. Continuamente. Un paziente disorientato esce dalla camera nonostante l’isolamento. Un altro ha bisogno di essere mobilizzato. Un altro ancora non riesce a mangiare da solo. Qualcuno deve essere accompagnato in bagno. Qualcuno chiama semplicemente perché ha paura. E noi corriamo. Corriamo da una camera all’altra cercando di essere contemporaneamente infermieri, assistenti, sorveglianti, psicologi e, quando serve, parafulmini per la rabbia dei familiari.

Ma il personale non si moltiplica. Anzi, diminuisce. E quando qualcuno è malato? Quando arrivano le ferie? Quando manca personale? La risposta è stata: “Arrangiatevi.” Una parola semplice, comoda, ma che in sanità dovrebbe far paura. Perché con i pazienti non ci si può “arrangiare”. La sicurezza non dovrebbe essere una questione di fortuna. La qualità dell’assistenza non dovrebbe dipendere dal fatto che quel giorno nessuno si ammali.

Eppure continuiamo a parlare di efficienza, ottimizzazione e contenimento dei costi. Ottimizzare cosa? ll tempo passato con un paziente? Il numero di persone disponibili per assisterlo? La pazienza di chi lavora? Perché le regole, invece, quelle non diminuiscono mai. Niente smalto. Niente fede. Niente collane. Regole su regole, controlli e responsabilità. E sia chiaro: molte norme igieniche sono necessarie in un ambiente sanitario.

Ma viene spontaneo chiedersi: se siamo così rigorosi nel pretendere il rispetto delle regole, perché non siamo altrettanto rigorosi nel garantire il personale necessario per rispettarle e garantire un’assistenza sicura?

Poi ci sono i familiari arrabbiati. Ci sono parole che feriscono, accuse, aggressività. E l’operatore deve stare zitto. Deve mantenere la calma. Deve sorridere. Deve continuare. Anche quando arriva a casa con il corpo dolorante, esausto e, qualche volta, con dei lividi. Perché il giorno dopo si torna al lavoro. Non perché sia tutto normale. Ma perché abbiamo un affitto da pagare. La cassa malati da pagare. Le bollette da pagare.

Una vita da mantenere. Ed è forse questa la parte più amara: siamo indispensabili fino a quando non chiediamo qualcosa. Siamo “eroi” quando c’è bisogno di noi. Siamo “professionisti” quando dobbiamo assumerci responsabilità. Siamo “squadra” quando manca qualcuno e dobbiamo coprire il suo lavoro. Ma quando chiediamo più personale, più rispetto e condizioni sostenibili, improvvisamente diventiamo un costo.

Allora forse la domanda non è se 100 franchi siano un buon aumento. La domanda è: quanto costa davvero un operatore sanitario esausto? Quanto costa un errore evitabile? Quanto costa un paziente che non riceve l’attenzione necessaria? Quanto costa perdere professionisti che, dopo anni di lavoro, non ce la fanno più? E soprattutto: quanto siamo disposti a risparmiare sulla pelle di chi si prende cura delle persone?

Perché 100 franchi in più non possono essere utilizzati come giustificazione per chiedere ancora di più a chi già dà tutto. La sanità non ha bisogno di operatori che imparino ad “arrangiarsi”. Ha bisogno di condizioni che permettano loro di fare bene il proprio lavoro. Prima che sia troppo tardi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
condizioni di lavorooperatori sanitarisanitàstress lavoro
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
1 gior
202
342

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
2 gior
7
24

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
1 gior
128
217

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
2 ore

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
2 gior

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
2 gior
68
320

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
57
135

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
3 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
2 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»
LIVE
LUGANO
19 ore
63
127

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
2 gior
56

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
20

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
1 gior
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
2 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer
LIVE
TENNIS
1 gior
33
100

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
4 ore
10
43

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
18 ore
11
23

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»
LIVE
MESOCCO (GR)
8 ore
32

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
1 gior
91
142

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
LIVE
CANTONE
1 gior
19
89

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio
LIVE
MONDO
1 gior
9
52

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
1 gior
12
42

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»
LIVE
LAVERTEZZO
23 ore
2
95

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
5
32

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
2 gior
2
47

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
49
70

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
1 gior
5
27

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia
LIVE
ITALIA
6 ore
5

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
2 gior
25
68

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
2 gior
31

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
2 gior
21
86

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata
LIVE
VAUD
1 gior

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior
5
43

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Abusata a nove anni da un bambino più grande
LIVE
SVIZZERA
22 ore
6
34

Abusata a nove anni da un bambino più grande

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
LIVE
BERNA
2 gior

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
1 gior
14
104

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»
LIVE
ARGOVIA
5 ore
21
52

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
2 gior
21
66

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto
LIVE
SVIZZERA
23 ore
30
62

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto

Domani Giorgia scavalcherà Silvio
LIVE
ITALIA
1 gior
47
60

Domani Giorgia scavalcherà Silvio

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
53
183

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì
LIVE
HOCKEY
7 ore
3
24

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
3 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
2 gior
16

Non buttate le vostre biciclette

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
2 gior
5
62

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone
LIVE
ATTUALITÀ
20 ore
2
10

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
9

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni

ULTIME NOTIZIE OSPITE
MeMe, un progetto da bloccare subito
LIVE
ANDREA RIGAMONTI
3 ore
3

MeMe, un progetto da bloccare subito

Lugano non è più una città sicura
LIVE
OMAR WICHT
6 ore
3
26

Lugano non è più una città sicura

La credibilità della politica: prima il Paese, poi tutto il resto
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 gior
1
11

La credibilità della politica: prima il Paese, poi tutto il resto

Trasparenza sì. Ma anche sicurezza e competitività
LIVE
ANDREA TOGNI
1 gior
2
5

Trasparenza sì. Ma anche sicurezza e competitività

Bellinzona Città turistica?
LIVE
SANDRO FORA
1 gior
3
14

Bellinzona Città turistica?

Siamo stanchi
LIVE
ANTONIO CAGGIANO
1 gior
5
28

Siamo stanchi

GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino sostengono il rilancio della Fortezza di Bellinzona
LIVE
GASTROTICINO
2 gior
2
13

GastroBellinzona Alto Ticino e GastroTicino sostengono il rilancio della Fortezza di Bellinzona

Settembre: inizia la vera politica
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
2 gior
14

Settembre: inizia la vera politica

«Non abbiate paura di sbagliare». Ma poi?
LIVE
SARA ROSSINI
3 gior
1
9

«Non abbiate paura di sbagliare». Ma poi?

Un’agricoltura forte nasce dalla libertà di scegliere
LIVE
CASTEL SAN PIETRO
3 gior
24

Un’agricoltura forte nasce dalla libertà di scegliere