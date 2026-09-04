L'infermiera: «100 franchi in più. E un paio di persone in meno»

Una vita da mantenere. Ed è forse questa la parte più amara: siamo indispensabili fino a quando non chiediamo qualcosa. Siamo “eroi” quando c’è bisogno di noi. Siamo “professionisti” quando dobbiamo assumerci responsabilità. Siamo “squadra” quando manca qualcuno e dobbiamo coprire il suo lavoro. Ma quando chiediamo più personale, più rispetto e condizioni sostenibili, improvvisamente diventiamo un costo.

Allora forse la domanda non è se 100 franchi siano un buon aumento. La domanda è: quanto costa davvero un operatore sanitario esausto? Quanto costa un errore evitabile? Quanto costa un paziente che non riceve l’attenzione necessaria? Quanto costa perdere professionisti che, dopo anni di lavoro, non ce la fanno più? E soprattutto: quanto siamo disposti a risparmiare sulla pelle di chi si prende cura delle persone?