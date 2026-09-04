Il futuro dei Castelli si decide adesso

Quando si discute di un progetto importante è normale soffermarsi su ciò che convince meno. È successo anche con la valorizzazione dei Castelli: si è parlato del nome Fortezza, del biglietto, degli accessi. Ma a pochi giorni dal voto crediamo sia utile porci una domanda molto semplice: che cosa succederebbe davvero se il 27 settembre vincesse il No?

