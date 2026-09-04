Formare per competere: l’ennesima sfida ticinese

C'è poi un'altra criticità. La formazione continua tende a raggiungere maggiormente chi è già qualificato e diminuisce con l'avanzare dell'età. Un paradosso: proprio chi è più esposto alla trasformazione tecnologica rischia di essere meno coinvolto nell'aggiornamento delle competenze. La responsabilità non può quindi essere attribuita soltanto alle imprese. Occorre chiedersi se l'offerta sia sufficientemente flessibile e vicina alle esigenze delle PMI. Orari, costi, sostituzione del personale, informazione, burocrazia e accesso agli incentivi possono fare la differenza. Non basta aumentare i corsi: serve un sistema nel quale imprese, associazioni professionali, enti formativi e istituzioni condividano la responsabilità dello sviluppo delle competenze.



Occorre allora approfondire questa realtà: capire quanto le aziende investono, chi coinvolgono, quali competenze ritengono necessarie e quali ostacoli incontrano. Quanta materia, per ricerca e giovani lauerandi! Perchè per i diversi settori professionali, prima di immaginare nuove misure, è doveroso poter capire dove e perché si forma meno. Il 35,6% ci dice che una differenza rispetto ad altre regioni svizzere esiste. Non ancora il perché. Il vero salto culturale consiste nel passare dalla formazione come risposta a un bisogno immediato alla formazione come parte della strategia aziendale. In un mercato piccolo e aperto, la domanda non è più soltanto quanto costi formare i propri collaboratori. È quanto possa costare, domani, non averli formati oggi.