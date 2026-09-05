Sicurezza in Ticino: il diritto di vivere senza paura

Negli ultimi tempi la cronaca ticinese riporta sempre più spesso episodi di aggressioni, risse e violenza. Sono fatti che preoccupano e che ci portano inevitabilmente a riflettere su un tema molto importante: la sicurezza delle persone e, in particolare, quella delle donne.L’ultimo episodio, che ha coinvolto tre giovani ragazze aggredite mentre rientravano a casa dopo una festa, ci ricorda quanto sia importante poter vivere il nostro territorio con serenità e senza paura.