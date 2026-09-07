Investire in ciò che abbiamo

Il progetto di valorizzazione approvato dal Consiglio comunale va esattamente in questa direzione: un investimento complessivo di 19,1 milioni di franchi, dei quali soltanto 4,5 milioni a carico diretto della Città, per rinnovare l’offerta museale, migliorare l’esperienza dei visitatori e rendere la Fortezza un autentico motore turistico-culturale. Da persona che ha avuto anche l’opportunità di occuparsi di politica e che si riconosce in una visione liberale, considero fondamentale guardare a questo progetto anche con gli occhi dell’economia.

Un patrimonio pubblico deve essere valorizzato affinché possa produrre valore per la collettività e creare opportunità anche per l’iniziativa privata. Oggi abbiamo circa 40'000 visitatori paganti all’anno. L’obiettivo di arrivare a 130'000-200'000 rappresenta una sfida ambiziosa, ma anche una grande occasione: più visitatori significano più pernottamento, più ristorazione, più commercio e maggiori ricadute economiche per Bellinzona e per tutto il Cantone.