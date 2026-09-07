Neutralità: il 27 settembre scegliamo la Svizzera

Non perché voglio una Svizzera isolata dal mondo. Al contrario. Voglio una Svizzera capace di parlare con tutti proprio perché non appartiene a nessuno. Una Svizzera che collabora, commercia, dialoga e aiuta, ma che conserva la libertà di decidere secondo i propri interessi e la propria tradizione.



Oggi la neutralità svizzera esiste e continuerà a esistere anche in caso di No. È importante dirlo chiaramente. La questione è un’altra: vogliamo continuare a lasciare un ampio margine d’interpretazione alla politica oppure vogliamo fissare nella Costituzione dei principi chiari e duraturi?

