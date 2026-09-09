Castelli di Bellinzona infatti, e in fatti

Mi scuso se torno su un concetto ripetuto più e più volte negli ultimi mesi. Confido che sia ormai sufficientemente chiaro, ma proprio perché continua a riaffiorare ritengo opportuno ribadirlo: Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro sono e resteranno i Castelli di Bellinzona. «Fortezza» non è un nuovo nome attribuito ai tre Castelli e non ne sostituisce la denominazione. Nell’ambito del progetto identifica il complesso fortificato nel suo insieme: i tre Castelli, la Murata e la cinta muraria. Lo dice lo stesso titolo del MM 1019. Non vi è quindi contraddizione: i Castelli resteranno i Castelli; «Fortezza» identifica il sistema fortificato nella sua globalità.