Importante non basta più!

Scrivere del proprio partito è un esercizio delicato. Ma proprio la lunga appartenenza dovrebbe consentire, e forse imporre, qualche domanda. Non per alimentare discussioni interne, ma perché credo che il PLR continui ad avere molto da dare al Ticino. A condizione di partire dalla domanda giusta: quale Ticino vogliamo costruire nei prossimi vent’anni? Il PLR rimane una delle principali forze politiche cantonali. Ha competenze, amministratori, presenza sul territorio e personalità capaci di raccogliere consenso. Eppure alla sua forza elettorale sembra non corrispondere più quella centralità politica che per decenni ne ha caratterizzato la storia. Perché si può essere ancora un partito importante senza essere più percepiti come necessario. Storicamente il PLR non si è mai limitato ad amministrare. Aveva un’idea del Cantone. Scuola, istituzioni, economia, infrastrutture, territorio: dietro le sue scelte era riconoscibile un progetto. È questa capacità di comunicarlo che oggi va ritrovata. Le prese di posizione sui singoli dossier non mancano. Ma viviamo nell’epoca della reazione permanente: comunicati, iniziative, social, dichiarazioni, campagne continue. Produciamo moltissime posizioni, ma fatichiamo maledettamente a trasmettere un pensiero politico riconoscibile. Un grande partito non può limitarsi a reagire ma deve indicare una direzione.

