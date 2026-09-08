NO a una Svizzera neutrale!

Stessa cosa riguardo ai soldi degli oligarchi di tutto il mondo che, proprio contando sulla nostra neutralità, sanno di poter disporre qui di un paradiso fiscale dove non si fanno domande, indipendentemente dalla provenienza dei loro patrimoni o dalla loro appartenenza a regimi antidemocratici. Viene alla mente di chiunque l'afflusso di patrimoni degli oligarchi russi dal crollo del muro di Berlino in avanti: l'Associazione svizzera dei banchieri stima che persone di nazionalità russa abbiano dai 150 ai 200 miliardi di franchi nelle banche elvetiche. Normalmente, questi conti dovrebbero essere stati congelati in adempimento all'adesione della Svizzera alle sanzioni dell'Unione europea, arrecando quindi forte danno alle élites economico-politiche del Paese aggressore. In realtà, ad aprile 2025 la SECO ha affermato che il patrimonio russo congelato era di 7,4 miliardi: meno del 5% del totale. Questo anche per capire in quale misura abbiamo "abbandonato" la nostra neutralità. Stesso discorso per le materie prime russe, che per il 60% passano ancora attraverso le aziende di Ginevra e Zugo, così come le esportazioni dalla Svizzera a Paesi dell'Unione economica eurasiatica (Armenia, Kazakistan, Uzbekistan, ovvero Paesi senza confini doganali con la Russia) sono esplose di percentuali a due o tre cifre dall'adozione delle sanzioni.

Ecco, occorre quindi rimettere bene a fuoco, quando si parla di neutralità abbandonata, quale neutralità si stia difendendo e in quale misura sia stata abbandonata. I rappresentanti politici delle élites economiche del nostro Paese hanno lanciato questa iniziativa per blindare i propri profitti economici contro eventuali cambiamenti degli equilibri politici, che potrebbero decidere per sanzioni economiche o confische di patrimoni in ottemperanza all'attuale art. 54 cpv. 2 della nostra Costituzione (che riprendo più in basso).