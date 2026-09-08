Appalti pubblici: servono controlli anche dopo l’aggiudicazione

Anche quest’ultimo criterio merita attenzione: un’impresa che ha già ottenuto numerosi appalti accumula inevitabilmente referenze e può quindi partire avvantaggiata nei concorsi successivi, mentre aziende altrettanto serie e competenti rischiano di essere penalizzate semplicemente perché dispongono di meno lavori analoghi da presentare.

Gli appalti pubblici devono certamente basarsi su criteri oggettivi e trasparenti. Tuttavia è necessario interrogarsi se l’attuale sistema riesca sempre a premiare davvero la qualità, la solidità e l’affidabilità dell’impresa nel lungo periodo.