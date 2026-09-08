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LUCA PANIZZOLO

Appalti pubblici: servono controlli anche dopo l’aggiudicazione

Luca Panizzolo
Appalti pubblici: servono controlli anche dopo l’aggiudicazione
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Fonte LUCA PANIZZOLO
Appalti pubblici: servono controlli anche dopo l’aggiudicazione
Luca Panizzolo

Il recente caso emerso a Lugano riporta al centro una questione che, a mio avviso, merita una riflessione seria: il sistema degli appalti pubblici deve essere rafforzato non soltanto nella fase di aggiudicazione, ma soprattutto durante l’esecuzione dei lavori.

Al momento della presentazione dell’offerta è evidente che un’impresa debba dimostrare di essere in regola con gli oneri sociali, gli obblighi fiscali e le altre condizioni previste dal concorso. In caso contrario viene esclusa.

Il problema nasce però dopo.

Una volta ottenuto l’appalto, soprattutto quando si tratta di commesse di diversi milioni di franchi e di cantieri che possono durare mesi o anni, ritengo necessario chiedersi se i controlli successivi siano sufficienti.

Essere in regola al momento dell’aggiudicazione non dovrebbe infatti rappresentare una sorta di fotografia valida per tutta la durata del mandato. Il rispetto degli oneri sociali, delle condizioni salariali, degli obblighi verso i lavoratori e delle disposizioni applicabili dovrebbe essere verificato periodicamente fino alla conclusione dei lavori.

Proprio per queste ragioni avevo già inoltrato un’interrogazione al Municipio di Locarno, chiedendo maggiore attenzione ai criteri e ai controlli nell’ambito degli appalti pubblici.

Resta inoltre aperta la questione dei criteri di aggiudicazione.

Il peso attribuito al prezzo continua, a mio giudizio, a essere molto importante. Un’offerta sensibilmente inferiore alla media degli altri concorrenti può ottenere un vantaggio determinante, mentre altri criteri risultano talvolta estremamente variabili.

Si vedono, ad esempio, concorsi nei quali vengono attribuiti punti supplementari a chi offre una garanzia più lunga rispetto a quella normalmente prevista, oppure a chi può presentare un numero maggiore di referenze analoghe.

Anche quest’ultimo criterio merita attenzione: un’impresa che ha già ottenuto numerosi appalti accumula inevitabilmente referenze e può quindi partire avvantaggiata nei concorsi successivi, mentre aziende altrettanto serie e competenti rischiano di essere penalizzate semplicemente perché dispongono di meno lavori analoghi da presentare.

Gli appalti pubblici devono certamente basarsi su criteri oggettivi e trasparenti. Tuttavia è necessario interrogarsi se l’attuale sistema riesca sempre a premiare davvero la qualità, la solidità e l’affidabilità dell’impresa nel lungo periodo.

A mio parere occorre puntare maggiormente su tre aspetti: criteri di aggiudicazione più equilibrati, verifiche periodiche durante tutta la durata dell’appalto e conseguenze chiare nel caso in cui un’impresa non rispetti più le condizioni che aveva dichiarato al momento dell’offerta.

Il caso di Lugano non dovrebbe essere visto soltanto come un episodio isolato, ma come un’occasione per migliorare il sistema.

Quando vengono impiegati milioni di franchi di denaro pubblico, non basta controllare che tutto sia in ordine il giorno dell’aggiudicazione. I requisiti devono essere rispettati dal primo all’ultimo giorno dei lavori.

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