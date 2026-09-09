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ELIO DEL BIAGGIO

Bellinzona, tra patrimonio, immagine e valore reale

Elio Del Biaggio
Bellinzona, tra patrimonio, immagine e valore reale
Elio Del Biaggio
Fonte Elio Del Biaggio
Bellinzona, tra patrimonio, immagine e valore reale
Elio Del Biaggio

BELLINZONA - Bellinzona è conosciuta ben oltre i confini del Ticino per i suoi tre magnifici Castelli - Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro - riconosciuti come patrimonio mondiale UNESCO. Simboli di storia, identità e appartenenza, rappresentano una delle immagini più forti e riconoscibili del nostro Cantone.

Di fronte a un patrimonio di tale importanza, nessuno mette in discussione il valore storico, culturale e turistico di questi monumenti. La vera domanda è un'altra: come valorizzarli nel modo più efficace, sostenibile e utile per la collettività?

Negli ultimi anni si è assistito a una crescente attenzione verso la promozione dell'immagine e del potenziale turistico dei Castelli. Un obiettivo certamente legittimo, che tuttavia merita una riflessione più approfondita. Perché il rischio, quando si parla di valorizzazione, è quello di concentrarsi soprattutto sulla forma, trascurando la sostanza.

Il patrimonio storico rappresenta una ricchezza straordinaria, ma non genera automaticamente sviluppo economico. Per trasformarsi in una vera opportunità deve essere inserito in una strategia più ampia, capace di coinvolgere il territorio, le attività economiche, la cultura, la formazione, l'innovazione e la qualità dell'offerta turistica.

La semplice promozione di un luogo, per quanto affascinante, non basta. Occorre chiedersi quale sia il ritorno effettivo degli investimenti pubblici, quali benefici concreti producano per la popolazione e in che misura contribuiscano realmente alla crescita della regione.

La questione diventa ancora più rilevante in un periodo in cui molte famiglie sono confrontate con un costo della vita in costante crescita, premi di cassa malati sempre più pesanti, salari stagnanti, difficoltà nell'accesso all'alloggio e prospettive non sempre rassicuranti per i giovani. In questo contesto, ogni franco di denaro pubblico investito dovrebbe essere giustificato non tanto dal suo valore simbolico, quanto dalla sua capacità di produrre benefici concreti, tangibili e duraturi per la popolazione.

Esiste infatti una differenza sostanziale tra valore percepito e valore reale. Il primo è legato all'immagine, alla comunicazione, al prestigio e alla capacità di attirare attenzione. Il secondo si misura invece attraverso risultati tangibili: occupazione, attività economica, qualità dei servizi, attrattività del territorio e benessere della popolazione.

Spesso si tende a credere che la bellezza di un luogo sia sufficiente a produrre ricchezza. In realtà non è così. La bellezza può rappresentare un punto di partenza, ma raramente costituisce un punto di arrivo. Senza una visione chiara e senza un collegamento concreto con il tessuto economico e sociale, il rischio è che gli investimenti producano soprattutto consenso e visibilità, senza generare un reale valore aggiunto per la comunità.

I Castelli di Bellinzona restano un patrimonio straordinario e meritano di essere preservati con cura. Ma la loro tutela dovrebbe inserirsi in una strategia più ampia, orientata al futuro e non soltanto alla conservazione del passato. La sfida non consiste semplicemente nel mantenere delle mura antiche, bensì nel fare in modo che esse contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla vitalità del territorio.

Vi è infine una dimensione meno evidente ma altrettanto importante. I Castelli non rappresentano soltanto una testimonianza storica o un'opera di architettura militare. Essi fanno parte dell'immaginario collettivo, evocano tradizioni, racconti, memoria e identità. Sono luoghi che parlano alle persone prima ancora che agli specialisti. Per questo motivo il loro valore non dovrebbe essere misurato esclusivamente in termini economici, ma nemmeno soltanto attraverso il prestigio che conferiscono alla città. Occorre trovare un equilibrio tra conservazione, valorizzazione e sostenibilità finanziaria, evitando che il patrimonio venga utilizzato principalmente come strumento di immagine.

Ed è proprio qui che si inserisce la riflessione sul ruolo del denaro pubblico. Essere critici nei confronti di investimenti particolarmente onerosi non significa essere contrari ai Castelli, alla loro storia o alla loro conservazione. Non significa rinunciare al patrimonio culturale della città, né disconoscerne il valore per le generazioni future.

Significa invece chiedersi se le risorse disponibili siano impiegate nel modo più opportuno e se le priorità individuate corrispondano davvero ai bisogni più urgenti della popolazione. Perché ogni franco investito in un progetto è un franco che non può essere destinato ad altri settori altrettanto importanti.

In questo senso, esprimere un voto contrario a un investimento ritenuto eccessivo o sproporzionato non rappresenta un rifiuto della cultura o della storia. È piuttosto un invito alla prudenza e alla responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. È la convinzione che il rispetto per il patrimonio debba andare di pari passo con il rispetto per il denaro dei contribuenti.

In un periodo caratterizzato dall'aumento dei costi sanitari, dalla pressione fiscale, dalle difficoltà di molte famiglie, dalle sfide che attendono i giovani, dalla necessità di sostenere l'innovazione, la formazione e l'economia locale, è legittimo domandarsi se esistano priorità più urgenti alle quali destinare risorse significative.

Le pietre dei Castelli hanno attraversato i secoli e continuano a raccontare una storia straordinaria. La vera sfida, oggi, non è semplicemente preservarle, ma fare in modo che il patrimonio storico contribuisca concretamente al benessere della collettività. Perché una comunità cresce davvero quando riesce a coniugare memoria e futuro, identità e sviluppo, bellezza e valore reale. E talvolta, proprio per tutelare ciò che conta davvero, occorre avere il coraggio di distinguere tra ciò che è desiderabile e ciò che è realmente prioritario.

Per questo, in occasione della votazione comunale del prossimo 27 settembre 2026, sarà importante chiedersi se Bellinzona - già gravata da un moltiplicatore d'imposta tra i più elevati del Cantone Ticino - debba indebitarsi ulteriormente, con il rischio di caricare ancora una volta sui contribuenti il peso di nuove tasse a vantaggio di pochi, oppure se sia più lungimirante evitare di investire risorse pubbliche senza garanzie concrete di un ritorno futuro. Il rischio, altrimenti, è che le promesse di oggi possano sciogliersi domani come neve al sole, mentre ai cittadini venga progressivamente sottratta la possibilità di vivere e frequentare liberamente un patrimonio storico che appartiene alla collettività, senza doverne pagare ulteriormente il prezzo.

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