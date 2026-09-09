Bellinzona, tra patrimonio, immagine e valore reale

Le pietre dei Castelli hanno attraversato i secoli e continuano a raccontare una storia straordinaria. La vera sfida, oggi, non è semplicemente preservarle, ma fare in modo che il patrimonio storico contribuisca concretamente al benessere della collettività. Perché una comunità cresce davvero quando riesce a coniugare memoria e futuro, identità e sviluppo, bellezza e valore reale. E talvolta, proprio per tutelare ciò che conta davvero, occorre avere il coraggio di distinguere tra ciò che è desiderabile e ciò che è realmente prioritario.