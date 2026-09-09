A proposito di minimetrò: facciamo chiarezza

Ne seguì subito un acceso dibattito. Con tanto di sostenitori e di detrattori della prima ora. Invero, dai contenuti non troppo generosi verso il progetto futuristico che avrebbe potuto trovare spedita realizzazione. Sia per la completa disponibilità della ditta appaltatrice sia per il fatto che il tracciato era su suolo comunale. Continuo a ritenere che quella fu un’occasione mancata per implementare un salto di qualità alla promozione unitaria del nostro prezioso patrimonio UNESCO.

Ora, i favorevoli al messaggio, con scopi fin troppo evidenti, vorrebbero sdoganare quello che proprio non è. Il Messaggio in votazione non prevede la costruzione di un sistema meccanizzato di risalita ai Castelli. Al massimo, viene evocata - di transenna - la prospettiva di “sviluppare” e “definire”, in modalità non prioritaria, condizioni e costi di realizzazione di un collegamento tra Viale Stazione e Montebello, chiaramente con tempi di sviluppo e approvazione più lunghi (pag. 84). Il che significa che il tutto è ancora lì da capire. I promotori del referendum proprio questo vogliono.