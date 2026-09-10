La neutralità elvetica non deve essere una gabbia

Infine, vale la pena ricordare che la neutralità svizzera esiste già e che non siamo chiamati alle urne per decidere se mantenerla o se abolirla. E proprio questa neutralità, quella che già esiste, ha dimostrato la propria efficacia nel corso del tempo. È la neutralità che ci ha consentito di preservare l'indipendenza del Paese, di mantenere relazioni costruttive con partner molto diversi tra loro e di tutelare i nostri interessi in un contesto internazionale instabile. Non vi è quindi alcuna necessità di reinventarla o di irrigidirla. È questa la tradizione vincente che merita di essere difesa.

