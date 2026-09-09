Cerca e trova immobili
Segnalaci
ALBERTO VALLI

Libertà sì, ma con equilibrio

Quale influenza hanno immagini e giochi violenti sulla nostra società?
Libertà sì, ma con equilibrio
Archivio TiPress
Fonte Alberto Valli
Libertà sì, ma con equilibrio
Quale influenza hanno immagini e giochi violenti sulla nostra società?

Viviamo in una società nella quale immagini, filmati, videogiochi e contenuti di ogni genere sono disponibili in qualsiasi momento della giornata e, soprattutto per i giovani, spesso senza un vero filtro.

Non credo sarebbe corretto sostenere che la criminalità sia provocata esclusivamente dai film violenti, dai videogiochi o dai contenuti aggressivi diffusi attraverso social network e applicazioni. Le cause della violenza e della criminalità sono certamente molto più complesse e comprendono fattori familiari, sociali, educativi, economici e personali.

Tuttavia, penso sia altrettanto sbagliato escludere completamente l'influenza che una continua esposizione a immagini violente, comportamenti aggressivi e modelli nei quali la sopraffazione viene presentata quasi come una normalità possa avere, soprattutto sulle persone più giovani e vulnerabili.

Oggi un ragazzo può assistere in pochi minuti, attraverso il proprio telefono, a scene che qualche decennio fa sarebbero state considerate assolutamente inadatte a un minorenne. Violenza estrema, aggressioni, umiliazioni, linguaggio volgare e comportamenti pericolosi vengono talvolta proposti come spettacolo, divertimento o addirittura come modelli da imitare.

Negli anni Sessanta il mondo era certamente diverso. Esistevano forme di censura e di controllo dei contenuti cinematografici e televisivi molto più severe di quelle odierne. Alcuni aspetti di quel sistema oggi apparirebbero probabilmente eccessivi e incompatibili con una società moderna e liberale. Tuttavia, alla base vi era anche un principio che forse meriterebbe di essere recuperato: non tutto ciò che può essere mostrato deve necessariamente essere messo a disposizione di tutti, senza distinzione di età e senza alcuna protezione.

Allora esisteva una maggiore attenzione a preservare bambini e adolescenti dalla visione di determinate scene considerate violente, sessualmente esplicite o comunque sconvenienti. Oggi, invece, la tecnologia ha praticamente abbattuto ogni barriera: basta un telefono cellulare e in pochi secondi si può raggiungere qualsiasi contenuto.

Sono e rimango una persona liberale. Ritengo fondamentale difendere la libertà individuale, la libertà di espressione e la responsabilità personale. Non auspico certamente un ritorno a una censura generalizzata né uno Stato che decida arbitrariamente ciò che un adulto può o non può vedere.

Ma essere liberali non significa necessariamente accettare l'assenza totale di limiti. Tra la censura indiscriminata del passato e la disponibilità praticamente illimitata di oggi dovrebbe esistere una via di mezzo fondata sul buon senso.

In particolare, sarebbe opportuno interrogarsi seriamente sulla protezione dei minorenni, sui sistemi di verifica dell'età, sugli algoritmi dei social network che possono proporre ripetutamente contenuti estremi e sulla responsabilità delle piattaforme che distribuiscono questi materiali.

Anche le famiglie e la scuola hanno naturalmente un ruolo fondamentale. Non possiamo delegare tutto alla legge. Educare significa anche spiegare ai giovani la differenza tra realtà e finzione, tra libertà e prevaricazione, tra divertimento e comportamenti che possono provocare sofferenza agli altri.

Il problema, a mio modo di vedere, non consiste nel demonizzare il cinema, i videogiochi o internet. Questi strumenti possono offrire cultura, informazione, creatività e persino importanti occasioni educative.

La domanda da porci è piuttosto un’altra: quando una società viene esposta quotidianamente e continuamente alla violenza, rischiamo lentamente di considerarla più normale di quanto dovrebbe essere?

È una domanda che merita almeno di essere posta.

La libertà è una delle conquiste più importanti della nostra società e deve essere difesa. Ma libertà e responsabilità non sono concetti contrapposti. Al contrario, dovrebbero procedere insieme. Forse non abbiamo bisogno di tornare alla censura degli anni Sessanta. Abbiamo però bisogno di recuperare qualcosa che in quegli anni era certamente più presente: il senso del limite. Perché essere moderni e liberali non significa rinunciare al buon senso. E, qualche volta, un po' di sano equilibrio ci sta davvero bene.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
contenuti digitalilibertà
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
2 gior
26
41

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
1 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
2 ore

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
2 gior
29
50

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
1 gior
17
56

Ancora più grosso. E gara sia

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
3 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
62

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
7 ore
58
149

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
2 gior
22
60

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 ora

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
8
81

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
93

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
56

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
7 ore
15

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
2 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
3 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
93

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
19 ore
19
50

Pestoni: un triste capolinea?

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
1 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
2 gior
99
197

Sergio Savoia torna in politica

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
19 ore
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
17 ore
6
64

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
2 gior
20
92

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
17 ore

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
3 gior
30
55

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
1 gior
40
197

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
2 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
121
234

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
19 ore
35
48

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
1 gior
7
64

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
15

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
1 gior
27
49

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
22 ore
12
62

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
3 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
2 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
2 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
20 ore
18
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
7 ore
2
24

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
1 gior
26
149

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
5 ore
48
46

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
1 gior
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
3 gior
7
46

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
4 gior
48
109

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
13 ore
1
11

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
6

Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Castelli di Bellinzona infatti, e in fatti
LIVE
KARIM SPINELLI
5 ore
3
9

Castelli di Bellinzona infatti, e in fatti

Bellinzona, tra patrimonio, immagine e valore reale
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
7 ore
3
6

Bellinzona, tra patrimonio, immagine e valore reale

Appalti pubblici: servono controlli anche dopo l’aggiudicazione
LIVE
LUCA PANIZZOLO
17 ore
4

Appalti pubblici: servono controlli anche dopo l’aggiudicazione

Importante non basta più!
LIVE
PAOLO ORTELLI
1 gior
1
8

Importante non basta più!

NO a una Svizzera neutrale!
LIVE
ELIA AGOSTINETTI
1 gior
22
78

NO a una Svizzera neutrale!

Semafori a Cadenazzo: un disastro annunciato, ora qualcuno si assuma le responsabilità!
LIVE
KEVIN PIDÒ
1 gior
17
58

Semafori a Cadenazzo: un disastro annunciato, ora qualcuno si assuma le responsabilità!

Il multipolare sta bussando. Ora bisogna agire
LIVE
CORRADO AMATO
1 gior
1
8

Il multipolare sta bussando. Ora bisogna agire

Neutralità: il 27 settembre scegliamo la Svizzera
LIVE
LUCA FRASA
2 gior
6
30

Neutralità: il 27 settembre scegliamo la Svizzera

Investire in ciò che abbiamo
LIVE
RICCARDO CALASTRI
2 gior
2
13

Investire in ciò che abbiamo

Svizzera e neutralità: una scelta di libertà
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
29

Svizzera e neutralità: una scelta di libertà