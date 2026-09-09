Libertà sì, ma con equilibrio

La libertà è una delle conquiste più importanti della nostra società e deve essere difesa. Ma libertà e responsabilità non sono concetti contrapposti. Al contrario, dovrebbero procedere insieme. Forse non abbiamo bisogno di tornare alla censura degli anni Sessanta. Abbiamo però bisogno di recuperare qualcosa che in quegli anni era certamente più presente: il senso del limite. Perché essere moderni e liberali non significa rinunciare al buon senso. E, qualche volta, un po' di sano equilibrio ci sta davvero bene.