Troppi incidenti mortali sul posto di lavoro

Devono procedere giornalmente ai controlli nelle aziende e verificare che l'istruzione all'uso dei macchinari sia conosciuto in modo ottimale. Un'azienda ha il dovere di far lavorare i propri dipendenti in luoghi protetti e sicuri. Anche un solo morto all'anno sul posto di lavoro è una sconfitta pesante sia per le imprese che per la nostra società.