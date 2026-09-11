Spazi pubblici, interessi privati?

Sia Lugano sia il Cantone, negli ultimi anni, hanno anche riconosciuto pubblicamente la necessità di intervenire: mappature degli spazi, momenti di confronto con le realtà del territorio. Sono passi nella direzione giusta, ma restano intenzioni, finché non si traducono in scelte concrete nei bandi e nelle decisioni che riguardano gli spazi pubblici ancora esistenti o che vanno delineandosi. Il Lido San Domenico avrebbe potuto essere un esempio semplice di coerenza tra parole e fatti. Resta da vedere se lo sarà: dipenderà dai criteri con cui il Municipio di Lugano deciderà il suo futuro.