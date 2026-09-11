Vogliamo i nostri figli e nipoti sul fronte Orientale?

In queste settimane la Germania ha alzato il livello di “scontro politico” verso la Russia, rea, secondo Berlino di aver innescato una guerra ibrida ad alta intensità. il Cancelliere tedesco abilmente svincola dai problemi interni tedeschi, alzando la voce contro la Russia. Non spetta a me giudicare la politica interna altrui, perchè di problemi in Ticino ne abbiamo già troppi, ma se questi livelli di scontro internazionali si deteriorano e coinvolgono il Continente, allora sì, perché nel bel mezzo ci siamo noi, La Svizzera e quindi è e sarà un nostro problema!

Oltre alla Germania anche i Paesi baltici, la Francia, l’Italia e l’Inghilterra non mostrano per nulla di voler disinnescare la situazione. L’intenzione tanto proclamata di “descalation”, (riduzione graduale della tensione) come si usa dire nella retorica, nelle Cancellerie europee, all’ONU e nella NATO è inesistente, abbandonata.