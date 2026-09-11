Si alla neutralità

Nel frattempo, in Europa, il riarmo sta diventando anche una scelta industriale. Il caso dello stabilimento Volkswagen di Osnabrück è emblematico: un sito destinato ad abbandonare la produzione automobilistica e riconvertito progressivamente nella produzione di armamenti. È un esempio di quanto la politica di sicurezza, l'occupazione e gli interessi economici siano ormai strettamente intrecciati.