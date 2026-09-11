La forza svizzera? Restare neutrali
Christian Tresoldi, consigliere Comunale Lugano
La neutralità è uno dei tratti che più identificano la Svizzera nel mondo. Ma per comprenderne davvero il significato bisogna guardare indietro, a una storia fatta di guerre, alleanze, scelte politiche e lezioni imparate nel tempo.
Tra il Quattrocento e il Cinquecento, i fanti confederati erano considerati tra i migliori d’Europa. Re, principi e Pontefici li volevano al proprio servizio. Nel 1506 nacque la Guardia Svizzera Pontificia, ancora oggi testimonianza di quella reputazione.
Poi arrivò Marignano, nel 1515. Dopo due giorni di combattimenti durissimi contro l’esercito di Francesco I, i Confederati si ritirarono. Fu una sconfitta sul campo, ma non la fine della loro forza. L’anno successivo firmarono con la Francia la Pace perpetua e conservarono importanti territori a sud delle Alpi.
Marignano non creò la neutralità in un giorno, ma segnò una svolta: la Confederazione iniziò a capire che la propria forza non sarebbe stata conquistare il territorio degli altri, ma saper difendere il proprio.
Gli svizzeri continuarono comunque a dimostrare il loro valore. Nel 1527, durante il Sacco di Roma, 147 Guardie Svizzere morirono combattendo per permettere a Papa Clemente VII di salvarsi. Nel 1792, altre Guardie difesero il re di Francia alle Tuileries fino all’ordine di cessare il fuoco.
Intanto la Svizzera imparava a restare fuori dalle guerre delle grandi potenze. Nel 1815, la sua neutralità permanente venne riconosciuta ufficialmente a livello internazionale.
È questa la lezione della nostra storia: la neutralità svizzera non nasce dalla paura, ma dall’esperienza.
La Svizzera, per continuare a essere speciale, deve restare neutrale, indipendente e credibile. Ma per farlo serve anche un esercito all’altezza dei tempi: difesa aerea moderna, sistemi d’arma efficaci, tecnologia, più professionisti nei settori strategici e una milizia riformata.