Da cinquant’anni, più o meno, nulla sembra cambiare

È stata una grande delusione e le lagnanze sentite non sono state poche, soprattutto da genitori, nonni e amici, che avrebbero voluto immortalare, con tanto di divisa, i loro amici e pupilli davanti a uno dei più bei monumenti ecclesiastici del Canton Ticino.



Perché non valutare uno spostamento permanente? Si restituirebbe il giusto risalto architettonico alla Collegiata e si permetterebbe ai numerosi turisti, che al sabato animano la Turrita, di immortalare un edificio risalente al 1515, senza ritrovarsi nell’inquadratura angoli di bancarelle e furgoni carichi — con tutto il rispetto per i nostri eccellenti alpigiani e contadini — di formaggini e verdura.

