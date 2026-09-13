Basta con l’autolesionismo: il TranspaReg va congelato

Il precedente è già arrivato. A fine luglio il registro analogo del Liechtenstein è stato colpito da un attacco informatico: sono stati sottratti dati relativi ai titolari di circa 31'000 aziende, fondazioni e trust. Un campanello d’allarme che la Svizzera non può permettersi di ignorare.



Anche l’Associazione dei gestori patrimoniali ha messo in guardia il Dipartimento federale di giustizia: concentrare in un unico luogo i dati sensibili oltre 500mila entità significa creare un bersaglio estremamente attraente per i cybercriminali. E nell’epoca dell’intelligenza artificiale gli attacchi informatici possono essere sempre più mirati e automatizzati, 24 ore su 24.

